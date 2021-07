Abfangflug gegen russische Kampfflugzeuge führt zu Pressekonferenz-Unterbrechung

Wegen eines Nato-Einsatzes gegen zwei russische Kampfflugzeuge hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez eine Pressekonferenz auf einem Luftwaffenstützpunkt in Litauen kurzfristig unterbrechen müssen.

Sánchez und Litauens Präsident Gitanas Nauseda sprachen am Donnerstag auf dem Stützpunkt Siauliai vor Journalisten, als es zu dem Alarm kam. Zwei spanische Kampfflugzeuge erhielten den Auftrag, zwei russische Su-24-Jets über der Ostsee abzufangen.

Quite the moment: A press conference with Spanish Prime Minister Sánchez and the President of Lithuania is interrupted because the military needs to get the fighter aircraft they’re using for the photo opportunity in the air to respond to Russian jetspic.twitter.com/OEchar7NWu

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) July 8, 2021