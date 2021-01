Abgeordneter Gaetz: Trump tritt nicht zurück und wird die politische Bühne nicht verlassen

Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz hält Donald Trump für den einflussreichsten Republikaner und einen inspirierenden Führer einer patriotischen Bewegung. Seine Politik sei zukunftsweisend.

Präsident Donald Trump plane keinen Rücktritt und bleibe der mächtigste, einflussreichste Republikaner, sagte Republikaner Matt Gaetz (Florida) am späten Sonntag.

„Ich habe heute mit Präsident Trump gesprochen. Er tritt nicht zurück, und er verlässt die öffentliche Bühne überhaupt nicht. Donald J. Trump bleibt der inspirierende Führer einer liebenswürdigen und patriotischen Bewegung, die Menschen vereint, die glauben, dass Amerikas beste Tage noch vor uns liegen. Menschen, die die Strafverfolgung unterstützen und die zusammenstehen gegen eine radikale linke Agenda, die Joe Biden voraussichtlich einzuläuten gedenkt“, sagte Gaetz auf „Fox Report Weekend“.

„Präsident Trump ist weiterhin der mächtigste, der einflussreichste Republikaner auf dem Planeten Erde“, so Gaetz weiter. Er erwartet, dass Trump, nachdem er das Weiße Haus verlassen hat, sich weiter um die Angelegenheiten kümmern wird, die den vielen Millionen Amerikanern wichtig sind, die für ihn gestimmt haben.

„Sie glauben, dass dieser Wahlprozess, den wir im Jahr 2020 durchlaufen haben, noch einer genaueren Überprüfung bedarf, und sie erwarten, dass es immer noch eine Wählerschaft gibt, die für die America-First-Agenda kämpft“, fügte er hinzu.

Sowohl Demokraten als auch mehrere Republikaner haben Trump zum Rücktritt aufgefordert. Einige drängen Vizepräsident Mike Pence und das Kabinett, Trump über den 25. Verfassungszusatz zu entfernen, obwohl eine Quelle, die Pence nahe steht, der Epoch Times sagte, dass er diesen Vorschlag nicht unterstützt.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus planen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. House Speaker Nancy Pelosi informierte ihre Kollegen Sonntagnacht, dass die Partei über das Amtsenthebungsverfahren abstimmen werde.

Gaetz kritisierte das Vorhaben. Ein Amtsenthebungsverfahren sei unnötig und wirke spaltend, sagte er. Trump würde ohnehin nur noch neun Tage im Amt bleiben.

Man sollte denken, dass sich die Demokraten – mit nur neun, zehn Tagen unter Trumps Präsidentschaft – eifrig auf das konzentrieren, was Joe Biden für das Land tun will, und auf die Kabinettsbildung“, so Gaetz. Stattdessen kümmerten sie sich lieber um Trump.