Verantwortung eingestanden

Acht Jahre Zwangsarbeit: Kolumbien verurteilt Farc-Anführer

Acht Jahre Zwangsarbeit für fast 21.400 Entführungen: Ein Sondergericht in Kolumbien hat sieben Anführer der Guerilla Farc verurteilt. Ein Richter sagte, die sieben Angeklagten hätten die Verantwortung für ihre Taten eingestanden.

Die Marxistischen Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) haben 2016 einem Friedensabkommen zugestimmt (Symbolbild).

Ein Sondergericht in Kolumbien hat erstmals sieben Anführer der mittlerweile aufgelösten Guerillaorganisation Farc wegen der Entführung zehntausender Menschen verurteilt.
Die 2016 eingesetzte Sondergerichtsbarkeit für den Frieden in Kolumbien sah es am Dienstag als erwiesen an, dass die sieben Angeklagten während des jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts mit dem Staat insgesamt 21.396 Entführungen zu verantworten hatten. Es verurteilte die ehemaligen Rebellenführer zu jeweils acht Jahren Zwangsarbeit.

Verantwortung eingestanden

Das Gericht brauchte mehr als sieben Jahre, um sein Urteil gegen die früheren Farc-Anführer zu fällen. Die Entscheidung sieht unter anderem vor, dass die Verurteilten nach vermissten Opfern des jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts suchen und Umweltschutzarbeit leisten müssen.
Ein Richter sagte nach der Urteilsverkündung in der Hauptstadt Bogotá, die sieben Angeklagten hätten die Verantwortung für ihre Taten eingestanden.
Das Sondergericht hatte 2016 im Zuge eines historischen Friedensabkommens zwischen der Farc und der damaligen Regierung seine Arbeit aufgenommen. Unter den Entführungsopfern war damals auch die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt, die vor ihrer Befreiung 2008 sechs Jahre lang im Dschungel als Geisel festgehalten worden war.

Armee, linke Guerilla, rechte Paramilitärs, Drogenbanden

Kolumbien leidet seit sechs Jahrzehnten unter bewaffneten Konflikten, an denen neben der Armee und linken Guerillagruppen auch rechte Paramilitärs und Drogenbanden beteiligt sind.
Die Farc ist die mit Abstand größte Guerilla-Organisation in Kolumbien. Sie hatte in dem südamerikanischen Land 50 Jahre lang Bombenanschläge, Attentate und Entführungen verübt und schließlich in dem Friedensabkommen ihre Waffen niedergelegt. Daraufhin spalteten sich mehrere Splittergruppen ab. (afp/ks)

