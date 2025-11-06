Ältester Präsident der Welt in Kamerun für achte Amtszeit vereidigt

An der Macht seit 1982: In Kamerun ist der älteste Präsident der Welt, Paul Biya, für eine achte Amtszeit vereidigt worden. Er sei sich der „Schwere der Lage“, in der sich das Land befinde, voll und ganz bewusst, sagte der 92-Jährige am Donnerstag bei seiner Vereidigung im Parlament in der Hauptstadt Jaunde.

Die Präsidentschaftswahl im vergangenen Monat war von Massenprotesten begleitet worden, die gewaltsam niedergeschlagen wurden – mehrere Demonstranten starben.

Der seit 43 Jahren amtierende Biya war dem amtlichen Wahlergebnis zufolge mit knapp 54 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Sein Herausforderer Issa Tchiroma Bakary wies das Wahlergebnis als „Farce“ zurück.

Die Hälfte der Bevölkerung in Kamerun ist jünger als 20 Jahre. Ein Großteil der Einwohner kennt nur Biya als Herrscher – er ist erst der zweite Präsident seit der Unabhängigkeit des Landes von der früheren Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1960. Kamerun verfügt über fruchtbare Böden und ist reich an Bodenschätzen.(afp/red)