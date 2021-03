Äthiopien erhält erste Lieferung mit AstraZeneca-Impfdosen von WHO-Initiative

Menschen in Äthiopien. Foto: EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images

Äthiopien hat am Sonntag die erste Lieferung mit 2,2 Millionen Dosen Corona-Impfstoff erhalten. Der Impfstoffs des Herstellers Astrazeneca wurden im Rahmen der Covax-Initiative bereitgestellt, die ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoffen erleichtert.

Als erste sollen in den kommenden Tagen die Mitarbeiter im Gesundheitswesen geimpft werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Gesundheitsministerin Lia Tadesse lobte die Covax-Initiative als „eine beispiellose globale Partnerschaft“. „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller werden wir diese Pandemie besiegen“, sagte sie. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres 20 Prozent der rund 110 Millionen Einwohner zu impfen. Äthiopien hat bisher 165.029 Corona-Fälle registriert, mehr als 2.400 Menschen sollen an dem Virus gestorben sein. Das sind auf die Gesamtbevölkerung gesehen 0,002 Prozent die an COVIID-19 gestorben sein sollen. Die Dunkelziffer soll jedoch höher liegen.

Die von der WHO initiierte Covax-Initiative setzt sich für eine „faire weltweite Verteilung“ der Corona-Vakzine ein. Geleitet wird Covax gemeinsam von der WHO, der Impfallianz Gavi und dem Bündnis Cepi zur Impfstoffforschung. Etwa 190 Länder haben sich der Initiative angeschlossen, darunter 92 mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Covax will sicherstellen, dass noch in diesem Jahr in jedem Land die am stärksten gefährdeten 20 Prozent der Bevölkerung gegen COVID-19 geimpft werden können. (afp/er)

