AfD im europäischen Abseits? Rechtes Großbündnis startet ohne deutsche Vertreter

Vertreter rechter Parteien aus 16 europäischen Ländern haben eine gemeinsame Deklaration unterzeichnet und wollen auch im EU-Parlament zusammenarbeiten. Mit von der Partie sind Polens PiS, Ungarns Fidesz und Lega sowie Fratelli aus Italien – nicht aber die AfD.

Wie FPÖ-Chef Herbert Kickl am Freitag (2. Juli) auf der Website seiner Partei mitteilte, haben die Chefs von 16 europäischen Rechtsparteien im Europäischen Parlament eine Deklaration unterzeichnet, in der sie für eine Zusammenarbeit der Völker in Europa, den Erhalt von Souveränitätsrechten und eine Reform der EU eintraten. Neben ehemaligen Angehörigen der EVP-Fraktion waren Parteienvertreter der Fraktionen von ECR und auch der ID dabei – es fehlten jedoch unter anderem die islamfeindliche PVV und die deutsche AfD.

Gegen Abschaffung oder Entmachtung der Mitgliedstaaten

Kickl spricht in seiner Erklärung von einem „wichtigen Schritt“, der „die Basis für eine Kooperation auch auf Ebene des EU-Parlaments“ für die Beteiligten schaffen und diesen „dadurch eine noch nie dagewesene Schlagkraft“ verleihen werde.

Die EU, so Kickl, benötige „eine weitgehende Reform, die unter dem Titel ‚Konferenz zur Zukunft Europas‘ bereits angestoßen wurde“. Statt „unseren Kontinent, sein kulturelles Erbe sowie die freie Entwicklung der Mitgliedstaaten zu beschützen“, sei „die EU selbst zur Ursache für eine Vielzahl von Problemen und Unsicherheiten geworden“.

Es sei, so der FPÖ-Chef weiter, „angesichts der sich aus der europäischen Pluralität ergebenden Stärke ein grundfalsches Ziel, die Mitgliedstaaten weitgehend abzuschaffen sowie einen europäischen Superstaat zu errichten“.

Kickl spricht von gemeinsamer Fraktion

Das neue Bündnis solle demgegenüber eine Zusammenarbeit der Staaten auf Augenhöhe sowie eine „Kooperation in Freundschaft und wechselseitigem Respekt einfordern – mit mehr direkter Demokratie sowie aufgewerteten Kompetenzen der Parlamente in den Mitgliedstaaten“. Acht Parteien der ECR-Fraktion, sieben der ID sowie Ungarns Fidesz haben mit der Erklärung auch „das Fundament für eine parlamentarische Kooperation unter dem Dach einer gemeinsamen Fraktion“ gelegt, bei der „auch weitere Delegationen bzw. Parteien teilhaben werden und sollen“.

Ein solcher Zusammenschluss, so Kickl, wäre aus heutiger Sicht zweitstärkste Kraft, und habe eine gute Chance, bei den nächsten EU-Wahlen zur stärksten Kraft zu werden. Damit habe „Europa die Chance, seine Vielfalt, sein kulturelles Erbe, seine Identität und auch seine wirtschaftliche Prosperität abzusichern und die Mitgliedstaaten in eine gute Zukunft zu führen“, so der FPÖ-Vorsitzende.

Vorstellungen laufen im Detail weit auseinander

Das Bündnis, das sich zusammengefunden hat, ist durchaus heterogen. Neben langjährigen rechtskonservativen Regierungsparteien wie Fidesz und PiS finden sich ehemals an Regierungen beteiligte Kräfte wie FPÖ, Dänische Volkspartei, die „Basisfinnen“ oder die Lega. Dazu kommen kleinere Parteien wie die rumänische christdemokratische PNT-CD, die niederländische FvD-Abspaltung JA21 oder die Partei der Polen in Litauen (LLRA). Auch die spanische Vox ist Teil der Verbindung.

Wirtschaftspolitisch reichen die Vorstellungen der Parteien von einer stak marktwirtschaftlichen Ausrichtung (JA21) über den sozialkonservativen Ansatz von PiS und Fidesz bis hin zum stark planwirtschaftlich orientierten Protektionismus Le Pens.

Seit FPÖ-Chef die Deklaration bekannt gemacht hat, wird darüber spekuliert, warum die deutsche AfD nicht mit von der Partie ist. Ein Grund, der in sozialen Medien genannt wird, ist deren überwiegend positives Verhältnis, das insbesondere die polnische PiS stören würde. Gegen diese Erklärung spricht, dass mit den vertretenen Parteien aus Österreich, Griechenland, Frankreich, Ungarn und Italien mehrere als russlandfreundlich in Erscheinung getretene Kräfte in dem Bündnis mit dabei sind und selbst EKRE und LLRA mit Blick auf Wähler aus der russischen Minderheit in ihren Ländern zu scharfe Töne gegenüber Moskau meiden.

Engels: AfD macht bei europäischen Partnern „bestenfalls ambivalenten“ Eindruck

Auch bezüglich des Verhältnisses zur Türkei gehen die Positionen weit auseinander: Während Polen jüngst einen spektakulären Drohnen-Deal mit Ankara einging und Ungarns Regierung einem Beitritt der Türkei positiv gegenübersteht, sind FPÖ, RN, die griechische EL und die bulgarische VMRO für aggressive Rhetorik gegenüber Ankara und dem Islam bekannt. Die VRMO steht zudem wegen ihrer feindseligen Position zur Volksgruppe der Roma in der Kritik.

Der Historiker David Engels sieht vor allem zwei Faktoren als entscheidend dafür, dass die AfD nicht in das Großbündnis aufgenommen worden ist: Zum einen habe die auf dem jüngsten Bundesparteitag ins Programm aufgenommene Forderung nach einem „Dexit“ die europäischen Partner vor den Kopf gestoßen – dieser stehe nicht nur dem Konzept einer Zusammenarbeit zwischen europäischen Völkern entgegen, sondern koste, wie im Fall von Marine Le Pen 2017, auch Wahlen.

Zum anderen aber, so Engels, erwecke die AfD vor allem in Osteuropa einen „bestenfalls ambivalenten“ Eindruck, der sich „mit ihren inneren Zwistigkeiten, ihrer oft zweifelhaften geschichtspolitischen Rhetorik und ihrer eher werteliberalen als wertekonservativen Ausrichtung […] keineswegs verbessert“ habe.

Die konservativen Parteien aus ganz Europa haben sich endlich zu einem patriotischen Bündnis zusammengeschlossen – bis auf Deutschland. Meine Überlegungen hierzu aus meinem jüngsten „Brief aus Warschau“ aus dem neuen Cato. pic.twitter.com/eHaoNEZ6XP — David Engels (@DavidEngels12) July 3, 2021





Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!