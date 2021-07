Afghanisches Verteidigungsministerium weist Erfolgsmeldung der Taliban zurück

Afghanische Milizen bewachen einen Außenposten, während sie am 6. Juli 2021 im Tange Farkhar-Gebiet von Taloqan in der nördlichen Provinz Takhar gegen die Taliban-Kämpfer patrouillieren. Foto: NASEER SADEQ/AFP über Getty Images

Die Regierung Afghanistans hat Angaben der radikalislamischen Taliban zurückgewiesen, wonach diese 90 Prozent der Grenzen des Landes kontrollieren. „Das ist haltlose Propaganda“ und eine „absolute Lüge“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul am Freitag (23. Juli) der Nachrichtenagentur AFP. Regierungstruppen hätten nach wie vor die Kontrolle über die Grenzen.

Die radikalislamischen Taliban hatten am Donnerstag der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti gesagt, infolge mehrerer Offensiven die Grenzübergänge zu den Nachbarländern Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und dem Iran erobert zu haben. Von unabhängiger Seite können diese Angaben nicht überprüft werden.

Parallel zum rasch fortschreitenden Abzug der US- und anderer Nato-Truppen aus Afghanistan hatten die Taliban in den vergangenen Monaten große Teile des Landes erobert. Mittlerweile kontrollieren sie rund die Hälfte der etwa 400 Bezirke Afghanistans, vor allem in ländlichen Gebieten. Beobachter befürchten, dass die Radikalislamisten nach dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen wieder die Macht in Afghanistan übernehmen könnten. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!