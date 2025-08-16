Logo Epoch Times

Logo Epoch Times
Am Samstag fielen alle Flüge aus

Air Canada streicht wegen Flugbegleiter-Streiks hunderte Flüge

Bei der Fluggesellschaft Air Canada fielen am Samstag alle Flüge aus – da die Flugbegleiter streiken. Das Unternehmen rief Fluggäste der Air Canada und der günstigeren Tochter Air Canada Rouge auf, nicht zum Flughafen zu kommen.

top-article-image

Ein Flugzeug von Air Canada auf einem kanadischen Flughafen (Symbolbild).

Foto: Daniel Slim/AFP via Getty Images

Redaktion
Die Fluggesellschaft Air Canada hat wegen eines Streiks der Flugbegleiter hunderte Verbindungen gestrichen. Am Samstag fielen nach Unternehmensangaben alle rund 700 geplanten Flüge aus.
Die Fluggesellschaft rief Reisende der Air Canada und der günstigeren Tochter Air Canada Rouge auf, nicht zum Flughafen zu kommen.
„Air Canada bedauert die Auswirkungen des Streiks auf die Kunden zutiefst“, teilte das Unternehmen mit. Air Canada ist die größte Fluggesellschaft Kanadas, bietet Direktverbindungen in 180 Städte weltweit an und zählt täglich rund 130.000 Fluggäste. Die zweite Tochterfirma Air Canada Express war den Angaben zufolge nicht betroffen.

Forderung nach Lohnerhöhung und Bezahlung für Arbeiten am Boden

Die rund 10.000 Flugbegleiter hatten gegen 13:00 Uhr Ortszeit (07:00 Uhr MESZ) ihre Arbeit niedergelegt. Zu dem Streik hatte die Kanadische Gewerkschaft der Angestellten im Öffentlichen Dienst (CUPE) aufgerufen, die höhere Löhne für ihre Mitglieder erstreiten will.
„Air Canada ist weiterhin bereit, eine Erneuerung des Tarifvertrags mit CUPE auszuhandeln“, erklärte die Fluggesellschaft. Die Gewerkschaft hatte das jüngste Angebot des Arbeitgebers vom Donnerstag als „unterhalb der Inflation und der Marktbedingungen“ zurückgewiesen.
Zusätzlich zu einer Lohnerhöhung fordert die Gewerkschaft, das Bordpersonal auch für dessen Aufgaben an Land zu bezahlen. Dazu zählt etwa das Scannen der Bordkarten vor dem Abflug.
Bei Fluggesellschaften ist laut Fachleuten üblich, das Personal nur für die Arbeitszeit an Bord des Flugzeugs zu bezahlen. (afp/red)

