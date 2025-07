Hitzewelle: Akropolis in Athen bleibt am Nachmittag geschlossen

Die Akropolis in Athen bleibt wegen der Hitzewelle in Griechenland am Dienstagnachmittag geschlossen. Das Wahrzeichen der griechischen Hauptstadt könne zwischen 13:00 und 17:00 Uhr nicht besichtigt werden, teilte das Kulturministerium mit. Die Maßnahme diene dem Schutz der Mitarbeiter und der Besucher.

Der Parthenon auf der Athener Akropolis ist der griechischen Göttin Athene geweiht. Foto: anyaivanova/iStock

In Griechenland werden für Dienstag bis zu 42 Grad erwartet, für Athen wurden Höchsttemperaturen von 38 Grad vorhergesagt. Ähnlich heiß soll es am Mittwoch werden.

Der griechische Zivilschutz warnte, dass die Brandgefahr in Teilen der Region um Athen und in anderen Landesteilen sehr hoch sei.

Die Akropolis war in den vergangenen beiden Jahren bereits mehrfach aufgrund von zu hohen Temperaturen zeitweise für Besucher geschlossen worden.

Die Unesco-Welterbestätte aus dem 5. Jahrhundert vor Christus wurde im vergangenen Jahr von rund 4,5 Millionen Menschen besucht. (afp/red)