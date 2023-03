Aktienkurs der Credit Suisse bricht erneut ein

Der Eingang zu einer Credit Suisse Bank in Zürich. Foto: iStock

Der Kurs der Schweizer Großbank Credit Suisse ist am Freitag erneut eingebrochen.

Trotz der massiven Unterstützung der Schweizer Nationalbank ist der Kurs der Großbank Credit Suisse am Freitag erneut eingebrochen. Bis zum Mittag verlor die Aktie der Großbank an der Börse in Zürich fast acht Prozent. Der Preis pro Anteil lag bei 1,863 Schweizer Franken.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hatte erst in der Nacht zum Donnerstag mit einem massiven Eingriff der Credit Suisse unter die Arme gegriffen. Sie stellte bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken (50,7 Milliarden Euro) für das zweitgrößte Geldinstitut des Landes zur Verfügung.

Am Donnerstag war der Kurs der Credit Suisse daraufhin wieder stark gestiegen, nachdem er in Folge der Bankenkrise in den USA eingebrochen war. Grund für die Panik waren Äußerungen des größten Anteilseigners aus Saudi-Arabien, dem angeschlagenen Institut kein weiteres Geld mehr zur Verfügung zu stellen. (afp)