Aktivisten: Mindestens 30 Soldaten bei Anschlag in Syrien getötet

Frauen gehen am 14. Januar 2020 mit Kindern in einer Hauptgasse des von den Kurden betriebenen al-Hol-Lagers für Vertriebene im Gouvernorat al-Hasakeh im Nordosten Syriens vorbei, in dem Familien ausländischer Kämpfer des Islamischen Staates (IS) festgehalten werden. Foto: DELIL SOULEIMAN/AFP über Getty Images