Dieser Artikel ist der Text zum Video: „Alarmsignale“: Hohe Fehlerquote, Protokolle gelöscht, Stimmen „gewichtet“ und Datenanalyse zensiert vom Youtube-Kanal „frontalPlus“.

Die Diskussionen um die Legitimität der US-Wahlen nehmen kein Ende. Vor einigen Tagen berichtete der Datenanalyst Russell Ramsland im Online-Magazin „Zooming In“ über weitere explosive Ergebnisse seiner forensischen Analyse von 22 Dominion-Wahlautomaten in Antrim County, Michigan.

Ramsland kommt dabei zu drastischen Schlussfolgerungen, er sagt:

Möglicherweise wurden mindestens 17% der gesamten Wahl von jemand anderem als dem Wähler entschieden. Und es könnten sogar 30 oder 40% der Wahl gewesen sein.“

Zudem nennt er Indizien, dass Wahlergebnis-Daten direkt nach China gesendet wurden. Der Frage wie Ramsland zu diesem Ergebnis gekommen ist und was daran dran ist, werden wir heute nachgehen.

Ramsland: Fehlerquote von 68% in Antrim-County

Am 6. November, nur drei Tage nach der Wahl, erklärte die Vorsitzende der Republikanischen Partei in Michigan, Laura Cox, bei einer Pressekonferenz, dass in Antrim County, einem Landkreis in Michigan, 6000 Stimmen für Joe Biden anstatt für Donald Trump gezählt wurden. Dies wurde nach einer nachträglichen Handauszählung bestätigt. Ein Mitarbeiter des Kreises sprach ihr gegenüber von einer kleinen Softwarepanne, später wurde es zu menschlichem Versagen. Das Ganze gab jedenfalls Anlass zu genaueren Untersuchungen rund um die Wahlmaschinen auch in anderen Staaten.

Nach einigem Hin und Her wurde den Computerspezialisten der Allied Security Operations Group (ASOG), das ist ein Team von Sicherheitsexperten mit Militär- und Geheimdienst-Hintergrund, unter Leitung von Russel Ramsland genehmigt, die Wahlmaschinen in Antrim-County einer Prüfung zu unterziehen.

Und schließlich genehmigte der Richter Kevin Elsenheimer – unter Einschränkungen – die Veröffentlichung dessen Reports. Wir berichteten schon in einer früheren Sendung über die Vorgeschichte.

Ramsland fand heraus, dass die Wahlmaschinen ungewöhnlich hohe Fehlerraten produzieren. Und das passierte so: Beim Einscannen der Stimmzettel erkennt die Maschine oftmals nicht, für welchen Kandidaten gestimmt wurde und verschiebt diese Stimme in einen Revisions-Ordner. Dort überprüft ein Wahlmitarbeiter den digitalisierten Stimmzettel und entscheidet, an wen die Stimme gehen sollte. Ramsland sagt hierzu:

In dem Moment wo ein Stimmzettel in die Revision geht, geben Sie jeglichen Einfluss darauf ab, dass Ihre Stimme so gezählt wird, wie Sie sie abgegeben haben. Denn in der Revision kann der zuständige Operator so abstimmen, wie er will. Sie könnten also sogar einen Stapel leerer Stimmzettel dort hineinlegen und der jeweilige Operator könnte sie dann einfach alle für Max Mustermann stimmen lassen.“

Ursprünglich war die Revision für Fälle gedacht, wenn ein Stimmzettel unleserlich oder ungültig war, also nur für wenige Fälle. Ramsland aber fand heraus, dass unter den ca. 15.000 Ereignissen, die er in einem Protokoll fand, gut 10.000 Fehlermeldungen waren. Das ergab eine Fehlerquote von 68 Prozent. Laut staatlicher und bundesstaatlicher Wahlgesetze sind aber nur Fehler weit unter 0,1 Prozent erlaubt.

Fulton County: Fehlerquote von über 90%, Protokoll gelöscht, Logdatei fehlte

Eindrucksvoll bestätigt wurde so ein Fall auch in Fulton County, Georgia, zu dem auch die Hauptstadt Atlanta gehört. Hier wurden nach Angaben des Wahlleiters des Bezirks, Richard Barron, 113.130 Briefwahlstimmen gescannt, mehr als 106.000 davon wurden bis zum 4. November einer Revision zugeführt. Das sagte Barron auf einer Pressekonferenz am 4. November. Dies entspricht einer Fehlerquote von über 90 Prozent.

Ebenso fand Ramsland heraus, dass „viele dieser Fehlermeldungen damit zu tun hatten, dass die eingelesenen Stimmen, auf einem Papier von falscher Größe abgegeben waren, bei anderen Fehlermeldungen waren die eingezogenen Stimmzettel falsch formatiert.“ Ramsland bekam nach eigenen Angaben aber keinen dieser Stimmzettel zur Prüfung zur Verfügung gestellt.

Er stellte auch fest, dass die Mehrzahl der Computer-Protokolle gelöscht worden waren, auch die Logdatei für die Revision fehlte. Daher ist unklar, wer die Revision vorgenommen hatte – also ob es der Administrator der Maschine war oder ob von außen ins System eingebrochen wurde. Das wirft laut Ramsland Fragen auf:

Hat ein Angestellter sie geändert? Wie viele von ihnen wurden geändert? Wem wurden sie zugeordnet? Wurden sie alle Trump zugeschrieben, wurden sie alle Biden zu geschrieben? Das würde alles in diesen Protokollen stehen aber die Protokolle sind weg.“

Die Logdateien von früheren Wahlen waren allerdings vorhanden.

Prüf-Protokoll in Echtzeit ungeschützt und Stimme gewichtet

In seiner Eidesstattlichen Erklärung führt Ramsland aus, „dass der Zentralspeicher des Dominion/Premier Wahlsystems kein geschütztes Prüf-Protokoll in Echtzeit (…) hatte“. Die Schlüsselkomponenten verwendeten demnach ungeschützte Protokolle.

Das erlaubt es einem Angreifer Protokolleinträge beliebig hinzuzufügen, zu verändern oder zu entfernen. (…) Wenn ein Protokoll ungeschützt ist und geändert werden kann, dann erfüllt es nicht mehr den Zweck eines Prüf-Protokolls.“

Bei der Analyse der Protokolle fand Ramsland ebenfalls Indizien, dass in bestimmten Wahlbezirken ein Algorithmus verwendet wurde. Das bedeutet im Grunde genommen, dass eine Stimme nicht mehr als eine Stimme zählt, sondern dass Punkte vergeben werden und dass das Wahlergebnis eines Kandidaten durch Prozentsätze und Formeln bestimmt wird. Dieses Verfahren wird Ranked Choice Voting oder auf Deutsch Gewichtetes Wahlverfahren genannt. Laut Ramsland kann man „den Algorithmus so einstellen, dass er alles tut, was man will.“ Dass es einen solchen Algorithmus gebe, stehe auch in der Gebrauchsanweisung für das Wahlgerät.

Alarmsignale: Mehr Wähler als Wahlberechtigte

Die Eidesstattlichen Erklärung erwähnt weiterhin statistische Anomalien, Ramsland nennt sie „Red Flags“- also „Alarmsignale“: Beispielsweise gab es in Michigan mehrere Wahlbezirke, in denen zwischen 101% und 350 Prozent der in den Einwohner-Statistiken ausgewiesenen Wähler gewählt haben. Demnach gab es weitaus mehr Wähler als Wahlberechtigte. Das weist seiner Meinung nach auf die Nutzung des Gewichteten-Wahl-Verfahrens hin, das Punkte vergibt und die Stimmen nicht 1:1 zählt. Ein weiterer Hinweis darauf ist, dass in den Protokollen Stimmzahlen mit Nach-Kommastellen gefunden wurden.

Es ist gut möglich, dass auch in anderen Landkreisen, die mit den gleichen Wahl-Systemen gearbeitet haben, ähnliche Probleme auftraten. In Michigan verwendeten weitere 47 von 83 Landkreisen die Dominion-Wahl- Systeme, also mehr als die Hälfte.

Die von Ramsland angegebenen Prozentzahlen wurden in einem Artikel der „Detroit Free Press“ vehement als Falschmeldung angegriffen.

In einer zweiten eidesstattlichen Erklärung in der Ramsland einige Stellen korrigierte, gab er an, dass die Informationsquelle seiner Analyse aus dem offenen Datenportal des Staates und der Wahlergebnisseite des Staatssekretärs stammte, diese jetzt aber „nicht mehr zur Verfügung stehen“.

Auf die zuvor dargestellten Funde von Ramsland, und die weiteren Punkte, die wir gleich noch darstellen werden, ist die „Detroit Free Press“ allerdings nicht eingegangen.

Ramsland: Leere Stimmzetteln für Biden abgegeben?

In seiner Eidesstattlichen Erklärung beschreibt Ramsland zwei weitere interessante Entdeckungen.

Erstens: Als am Wahltag schon ca. 83 Prozent der Stimmen ausgezählt waren, führte Trump in jeder Auszählungsstelle mit etwa 55 bis 60 Prozent der Stimmen. Nachdem dann gegen 2 Uhr nachts die Zählung unerwartet gestoppt wurde, drehte sich die Lage dramatisch um, mit einer Serie von Ausschlägen, obwohl die Zählung unterbrochen war.

Ramsland schreibt:

Diese extremen Ausschläge, die fast ausschließlich für Biden zählten, könnten im Dominion-System leicht erzeugt werden, indem man Stapel von leeren Stimmzetteln in Dateien als manuelle Einträge vorlädt und sie dann alle für Biden abgibt, indem man die Überschreibungsprozedur verwendet, die dem Betreiber des Systems zur Verfügung steht.“

Zweitens: Eine der sonderbarsten Anomalien in Michigan ist folgende: Und zwar gibt es vier extreme Ausschläge der Stimmen mit einer Gesamtstimmenzahl von rund 385.000 Stimmen, die in 2 Stunden und 38 Minuten ausgezählt wurden! Nach Überprüfung des Equipments der vier infrage kommenden Wahlbezirke, stellte sich heraus, dass dort in der angegebenen Zeit höchstens rund 95.000 Stimmen hätten gezählt werden können. „Wo kommen dann die verbleibenden knapp 290.000 Stimmen her?“, fragt Ramsfeld. Die Ausschläge deuten also entweder auf eine manuelle Anpassung hin oder einen Eingriff von außen.

Clarity Elections und Scytl: Stimmen aus 29 Bundesstaaten nach Frankfurt/Main geschickt

Einige der Enthüllungen gingen sogar über Antrim County hinaus: Die Stimmen aus 29 Bundesstaaten seien auf einen Server der Firma Clarity Elections nach Frankfurt/Main geschickt worden, so Ramsfeld. Beunruhigend daran sei, dass er in dem Server-Bereich einen sogenannten Harvester gefunden hatte, also ein Stück Malware, die die Zugangsdaten für alle Landkreise gesammelt habe. Es wäre also theoretisch möglich gewesen, dass die auf den Server hochgeladenen Zahlen der Stimmauswertung von Dritten verändert und direkt zurück an die Landkreise geschickt worden wären.

Es gab einige wenige Berichte darüber, dass in Frankfurt ein Server der Firma Scytl beschlagnahmt worden sein soll aber es ist unklar, was dort wirklich passierte. Scytl ist die Muttergesellschaft von Clarity Elections. Ramsland hat eine interessante Beobachtung gemacht: Offenbar zu der Zeit als eine Razzia bei Scytl stattfand, konnte er beobachten, wie der Server vom Netz ging.

Ramsland sagte: „Wir sahen nur, wie der Server plötzlich abstürzte und dunkel wurde. Und dann war er weg. Es ist also etwas passiert.“

Die Zusammenhänge habe er im Nachhinein rekonstruiert. Er wisse nicht, ob das amerikanische Militär daran beteiligt gewesen war. Aber jedenfalls gab es auf dem Frankfurter Server die Möglichkeit, Stimmen zu ändern. Und es sähe so aus, als dass auf diesen Servern etwas gefunden werden könnte.

Es gibt weitere internationale Verbindungen, zu erkennen an den Knotenpunkten weltweiter Netzwerke. Nach Belgrad in Serbien, wo Dominion viele seiner Programmierer sitzen hat; nach Liechtenstein, Pakistan und Kanada, dem Hauptsitz des Unternehmens. Ebenso bestünden über den Geschäftspartner Smartmatic Verbindungen nach Venezuela, wo viele der Programmierer sitzen würden. Laut Ramsland haben „all diese Leute die Möglichkeit, durch die Hintertür in unser Wahlsystem zu gelangen.“

Intelligenter Thermostat: Wahlmaschine meldete Stimmen nach China

Nach China gibt es offenbar auch eine Verbindung, nämlich über einen intelligenten Thermostat, der von einem Microsoft-Ingenieur aufgespürt wurde und der Ramsland über seine Entdeckung informierte. Dieser Thermostat befand sich in einem Raum zur Auswertung der Wahlergebnisse, in Savannah, Georgia. Er kommunizierte offenbar mit dem Auswertungsserver und meldete die Stimmen dann nach China.

Ramslands Bericht über Antrim County, die als Eidesstattliche Erklärung vorliegt, wurde in den Medien viel zitiert. Jedoch ist es nicht der vollständige Bericht, er wurde auf Betreiben von Jocelyn Benson, der Staatssekretärin von Michigan, redigiert. Einige wichtige Informationen wurden gelöscht, nämlich die Protokolle.

Wie oben schon dargelegt, lassen sich durch die Protokolle Dinge wie die Fehlerquote beweisen. Als Argument führte die Staatssekretärin an, dass das ein Teil des Quellcodes der Wahlsysteme sei und wodurch der Quellcode offengelegt würde. Ramsland erwiederte darauf:

Das ist Unsinn. Das ist lächerlich. Aber genau das hat der Richter gesagt. Er sagte: Okay, gut, wir löschen die Protokolle.“

In Antrim County, Michigan, wurde versucht, Ramslands Bericht abzuschwächen, in Maricopa County, Arizona, hat er eigenen Angaben zufolge erst gar keine Erlaubnis erhalten, sich die Wahl-Automaten anzuschauen; dort klagte der Landkreis sogar gegen die Legislative, um eine Überprüfung zu verhindern. Die Zahlen in Maricopa County seien fragwürdig und es gebe viele Zeugen, die vor Gericht Aussagen wollten, weshalb es für ihn eine Überraschung wäre, wenn sich die Legislative nicht durchsetzte.

Für Ramsland ist der wahre Grund, dass sie versuchten, „auf Zeit zu spielen und diesen Prozess so lange hinauszuzögern, dass er über die Amtszeit des Präsidenten hinausgeht.“

Früher oder später werde der Gesetzgeber auf die Bühne treten müssen. Man könne sich nicht einfach zurücklehnen und eine illegale Wahl vorbeiziehen lassen.

Ramsland schreibt:

Das ist jetzt die Frage, ob unsere Zukunft Venezuela sein wird, oder ob wir die Vereinigten Staaten von Amerika bleiben werden. Bevor nicht eine genaue Analyse vorgenommen wird, gibt es keine Gewissheiten.“

Stellungnahme von Michigans Staatsekretärin und Dominion Voting Systems

Unter der Überschrift „Fact Checks“ wurde all dies von Michigans Staatsekretärin Jocelyn Benson hochfahrend abgeschmettert. Auf der Webseite ihres Sekretariats heisst es: „Nachdem ein Gericht den Zugang zum Audit der Maschinen gewährt hatte, schrieb eine parteiische Gruppe (ASOG) ohne Erfahrung in der Wahlverwaltung oder Wahltechnologie einen voreingenommenen Bericht, der mit Fehlern und falschen Behauptungen gespickt war. Dieser wurde von Dominion gründlich entlarvt und die Aussage eines tatsächlichen Wahlexperten wurde dem U.S. Senatsausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten vorgelegt.“

Eine weitere Stellungnahme kommt von Dominion Voting Systems.

Auf der Webseite des Unternehmens steht:

Der Bericht ist schwer fehlerhaft, da er von Russell Ramsland Jr. von der Allied Security Operations Group („ASOG“) erstellt wurde, einer Firma, die in der Vergangenheit Desinformationen als Teil von fehleranfälligen eidesstattlichen Erklärungen für Gerichtsverfahren verbreitet hat (z. B. die Verwechslung von Minnesota mit Michigan).“

Der Generalstaatsanwalt und die Staatssekretärin von Michigan wiesen die Glaubwürdigkeit des Berichts kategorisch zurück und erklärten, er sei „kritisch fehlerhaft, voller dramatischer Schlussfolgerungen ohne jegliche Beweise, die sie stützen.“ Eine Überprüfung der Analyse durch ein unabhängiges, staatlich akkreditiertes Test-Labor für Wahl-Systeme kann diese Desinformation leicht widerlegen.“

Außerdem heißt es: „Gibt es einen Algorithmus, der heimlich „Bruchteile“ von Stimmen umverteilen kann? – Nein, Dominion-Systeme unterstützen keine fraktionierte oder „gewichtete“ Stimmabgabe.“