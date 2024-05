Alexej-Nawalny-Straße: Paris will Avenue unweit russischer Botschaft umbenennen

Nawalny sei „in Russland und über Russland hinaus zu einem Symbol der Freiheit geworden“, erklärte Senatsmitglied Francis Szpiner in der am Freitag im Pariser Stadtrat einstimmig angenommenen Entscheidung. Demnach soll die künftige Nawalny-Straße im noblen 16. Verwaltungsbezirk von Paris liegen – unweit der russischen Botschaft.

Frankreich blicke auf eine „lange Geschichte“ mit Russland zurück. Exil-Russen seien „oft in diesem Arrondissement aufgenommen“ worden, sagte der Politiker, der bis vor Kurzem selbst dort Bürgermeister war. Mit der Umbenennung etwa der Avenue Chantemesse in Alexej-Nawalny-Straße gerade in diesem Bezirk würde der „Widerstand gegen das repressive russische Regime“ unterstützt, fügte er hinzu. Die Avenue Chantmesse führt direkt an der russischen Botschaft entlang.

Nawalny gehörte zu den bekanntesten russischen Oppositionspolitikern. Er starb im Februar mit 47 Jahren in einer Strafkolonie am Polarkreis. Seine Anhänger und viele westliche Politiker machen Putin für seinen Tod verantwortlich. (afp)