Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Ende der Ballermann-Saison: Was macht der Sommer im Winter?

vor 33 Minuten

Bürgergeld-Debatte: SPD-Basis fordert mehr Unterstützung statt Sanktionen

vor 35 Minuten

UN warnen vor Eskalation im Sudan - Gräueltaten befürchtet

vor einer Stunde

KI braucht Strom: Atomkraft als Energiequelle für künstliche Intelligenz

vor einer Stunde

Langsamer Sturm, große Gefahr: „Melissa“ droht Jamaika tagelang zu treffen

vor 9 Stunden

Israelische Armee meldet Übergabe von Sarg mit toter Geisel durch Rotes Kreuz

vor 10 Stunden

Nach US-Sanktionen: Russischer Ölkonzern Lukoil kündigt Verkauf von Auslandsvermögen an

vor 10 Stunden

Eigenbedarf: Bundeswehr stoppt Umwandlung von Militär-Immobilien für Zivilnutzung

vor 10 Stunden

Wind bis 280 Kilometern pro Stunde: Hurrikan „Melissa“ erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

vor 11 Stunden

Bericht: 31 Tanker der russischen Schattenflotte in einer Woche vor Finnland festgestellt

Logo Epoch Times
Apec Gipfel

Allianz gegen China: USA und Japan sichern sich Zugang zu strategischen Rohstoffen

Die USA sind Japans Schutzmacht. Bei einem Gipfeltreffen in Tokio kündigen beide Länder eine weitere Stärkung ihrer Sicherheitsallianz an; auch im Wirtschaftsbereich. Ein Signal an China.

top-article-image

USA und Japan stärken ihr Bündnis.

Foto: Franck Robichon/EPA Pool/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die USA und Japan wollen bei der Förderung, Verarbeitung und Lieferung seltener Erden künftig verstärkt zusammenarbeiten. Ziel sei es, „die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Lieferketten für kritische Mineralien und seltene Erden zu gewährleisten“, heißt es in einem von US-Präsident Donald Trump und Japans neuer Regierungschefin Sanae Takaichi in Tokio unterzeichneten Abkommen.
Hintergrund ist das Quasi-Monopol des gemeinsamen Rivalen China. Im Handelsstreit mit den USA hat Peking seltene Erden und daraus gefertigte Magnete mit Ausfuhrkontrollen belegt. Am Donnerstag will sich Trump mit Chinas kommunistischen Staatschef Xi Jinping in Südkorea am Rande des Wirtschaftsgipfels der Apec-Staaten treffen, um über den bilateralen Handelskonflikt zu sprechen.
In der Apec-Gruppe arbeiten 21 Staaten rund um den Pazifik zusammen. Dazu gehören neben den USA auch China, Russland, Japan und Südkorea. Sie wollen durch den Abbau von Handelsbarrieren das Wirtschaftswachstum stärken.
Mehr dazu

USA und Japan wollen Abhängigkeit von China reduzieren

Trump nutzt seine Reise durch mehrere Länder Asiens, um diverse Vereinbarungen zu seltenen Erden zu schließen. Durch den Ausbau der Kooperationen will die US-Regierung die Abhängigkeit von China reduzieren.
Auch für das Hightechland Japan sind seltene Erden von entscheidender Bedeutung. Die Metalle werden etwa für die Herstellung von Smartphones, Windkraftanlagen, Elektroautos sowie von Rüstungsgütern gebraucht.

„Neues goldenes Zeitalter“

Man wolle weitere Schritte unternehmen für ein „neues goldenes Zeitalter“ der „stetig wachsenden japanisch-amerikanischen Allianz“, heißt es in einer weiteren von Trump und Takaichi unterzeichneten gemeinsamen Erklärung.
Trump hob zum Auftakt ihres Treffens in Tokio anerkennend hervor, dass Japan unter Takaichis Führung die militärischen Kapazitäten ihres Landes „ganz erheblich“ erhöhe. Die USA hätten von Japan bereits Bestellungen „für eine sehr große Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten“, sagte Trump.
Mehr dazu

Schutzmacht USA

Takaichi hatte kürzlich zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bislang geplant.
Die US-Regierung unter Trump forderte von vielen Verbündeten mehr finanziellen Einsatz bei den Verteidigungsausgaben. So reagierte auch die Nato bereits auf den Druck aus Washington. Das Sicherheitsbündnis mit Japans Schutzmacht USA bezeichnete Takaichi angesichts des wachsenden Machtstrebens Chinas und der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm als „Eckpfeiler“ ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.