Amerikaner wollen wegen hohen Arbeitslosengeld-Zahlungen nicht arbeiten

Bidens Arbeitsmarkt-Politik in der Kritik

Millionen arbeitslose US-Arbeitnehmer haben mit den Pandemiefolgen zu kämpfen. Aber auch die Arbeitgeber sind betroffen. Präsident Biden hat weitere Maßnahmen angekündigt, mit denen er die Arbeitsmarktsituation verbessern will.

Trotz der unerwartet schlechten Arbeitsmarktzahlen für den April sieht sich Präsident Biden auf einem guten Weg, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Seine Administration würde Schritte unternehmen, die es Arbeitgebern erleichtern, Leute einzustellen.

Vonseiten der Republikaner war Kritik am Festhalten an der wöchentlichen Arbeitslosenunterstützung von 300 Dollar zu hören. Diese sei mitverantwortlich für die schleppende Zunahme der Stellenzahlen. Umfragen bestätigen, dass viele Menschen in den USA Sozialgeld beziehen, weil es höher ausfiele, als wenn sie arbeiten gehen würden.

Zu den Maßnahmen der Biden-Regierung gehören die Beschleunigung der Hilfe für schwer betroffene Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Ausweitung der Arbeitsvermittlungsdienste der Bundesstaaten.

Zudem wird mit der Verteilung von 350 Milliarden Dollar an staatliche und lokale Regierungen als Teil des 1,9 Billionen Dollar schweren Coronavirus-Hilfsgesetzes begonnen, das Anfang dieses Jahres verabschiedet wurde.

Der Präsident reagierte auf die Kritik der Republikaner, dass Bezieher von Arbeitslosengeld, denen eine passende Stelle angeboten wird, „diese nicht ablehnen und einfach weiter Arbeitslosengeld beziehen“ könnten. Er werde die Gesetze zur Arbeitslosenversicherung durchsetzen, damit kein Amerikaner „das System austricksen“ könne.

Im April waren statt der erwarteten 1 Million neuer Arbeitsplätze lediglich 266.000 entstanden. Laut dem Arbeitsministerium liegt die Arbeitslosenquote nahezu unverändert bei 6,1 Prozent; um die Anzahl der Stellen vor der Pandemie zu erreichen, fehlten noch 8 Millionen Jobs.

Wirtschaft braucht dringend Maßnahmen

Demokraten reagierten auf den schlechten Arbeitsmarktbericht mit der Forderung nach mehr Staatsausgaben, um die Wirtschaft zu heilen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte in einer Erklärung, dass „die Beweise klar sind, dass die Wirtschaft dringende Maßnahmen braucht.“

Biden dementierte auf die Frage eines Reporters, dass die erhöhte Arbeitslosenunterstützung einen Effekt auf die schwachen Jobzahlen gehabt habe: „Nein, nichts Messbares.“

Finanzministerin Janet Yellen räumte ein, dass Geschäftsinhaber Schwierigkeiten hätten, Arbeiter einzustellen. Ihrer Meinung nach ist aber die Aufstockung der Arbeitslosenunterstützung nicht „wirklich der Faktor, der einen Unterschied macht.“

Kinderbetreuung: schwer zu finden

Ein weiteres beunruhigendes Zeichen im Jobreport war, dass im April 219.000 mehr Frauen ihre Arbeit aufgegeben hatten oder überhaupt nicht versucht hatten, einen Job zu finden. Viele Eltern haben Schwierigkeiten, eine Kinderbetreuung zu finden.

Patrice Onwuka, Direktorin beim Independent Women’s Forum macht das Hin und Her der Bürokraten „bei den Richtlinien für die sichere Wiedereröffnung von Schulen“ für die Lage der Frauen verantwortlich.

Biden sagte dazu am Montag: „Wir arbeiten auch daran, alle Hürden zu überwinden, die es den Menschen erschweren, wieder in Arbeit zu kommen: Kinderbetreuung, Impfungen, Öffnung der Schulen.“

Unternehmer können mit Arbeitslosenhilfe nicht mithalten

Kritiker der Regierungspolitik sind der Meinung, dass Bidens Politik den kleinen eigentümergeführten Unternehmen schade.

Unternehmensumfragen zeigen, dass die Mehrheit der kleinen Unternehmen Schwierigkeiten hat, Arbeitskräfte zu finden. Laut einer monatlichen Umfrage der National Federation of Independent Business meldete im April eine Rekordzahl von Kleinunternehmern (44 Prozent), dass sie offene Stellen nicht besetzen können.

Viele Unternehmer beschweren sich schon seit Monaten, dass sie mit den von der Bundesregierung angebotenen Arbeitslosenunterstützungen nicht mithalten könnten.

Laut dem American Action Forum, einem Mitte-Rechts-Politikinstitut, könnten fast 40 Prozent der Arbeitnehmer mit dem Arbeitslosengeld in Höhe von 300 Dollar mehr verdienen, als sie bei einer Rückkehr zur Arbeit verdienen würden.

Laut einem Analystenbericht der Bank of America, der von „Fox Business“ zitiert wurde, ist es für Angestellte, die weniger als 32.000 Dollar im Jahr verdienen, finanziell lukrativer staatliche Hilfe zu erhalten. Die Bank prognostiziert aber, dass bis zum Herbst 2,5 Millionen Amerikaner wieder in den Arbeitsmarkt eintreten werden.

Montana und South Carolina wollen Arbeitslosenunterstützung einstellen

Letzte Woche kündigten die Bundesstaaten Montana und South Carolina an, die Arbeitslosenunterstützung des Bundes im nächsten Monat einzustellen.

Greg Gianforte, Gouverneur von Montana, erklärte, dass sie “mehr schadet als sie nützt.” Die Leistungen hätten die Menschen davon abgehalten, in die Arbeitswelt zurückzukehren, und den Aufschwung behindert. Es wird erwartet, dass weitere Staaten diesem Beispiel folgen werden.

Der prominente liberale Ökonom Paul Krugman erklärt das Problem der großzügigen Arbeitslosenunterstützung in seinem Buch „Essentials of Economics“.

„Menschen reagieren auf Anreize“, schreibt Krugman. „Wenn die Arbeitslosigkeit durch das Arbeitslosengeld attraktiver wird, werden einige Arbeitslose nicht mehr versuchen, einen Job zu finden, oder sie werden nicht so schnell versuchen, einen zu finden, wie sie es ohne die Leistung tun würden.“

Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen

Rachel Mata, Bereichsleiterin eines Personaldienstleisters mit Sitz in Fayetteville, North Carolina, sagte, dass es seit der Verabschiedung des letzten Bundesgesetzes zur COVID-19-Entlastung immer schwieriger wird, Leute für Stellen zu finden.

„Wir bekommen Kandidaten, die sagen: ‚Hey, wisst ihr, warum sollte ich arbeiten gehen, wenn ich als Arbeitsloser mehr Geld bekomme, um zu Hause zu sitzen?'“, erklärte Mata.

Bei einer kürzlichen Jobmesse sei nur ein einziger Kandidat aufgetaucht. In anderen Fällen durchliefen die Kandidaten den Einarbeitungsprozess des Personaldienstleisters, nur um dann am ersten Tag nicht zu erscheinen.

In Myrtle Beach, South Carolina, dem Herzen der 20 Milliarden Dollar schweren Tourismusindustrie des Staates, suchen Restaurants und Resorts händeringend nach Sommerpersonal.

Angelo Verdone, ein stellvertretender Geschäftsführer von Seaside Resorts, sagte, dass die Hotels so unterbesetzt seien, dass die Manager doppelte Arbeit leisteten, indem sie Zimmer reinigen und Wartungsarbeiten durchführen. Er selbst übernehme einige Schichten an der Rezeption.

Einige Bewerber hätten auf die Anzeigen geantwortet, seien aber nicht zu den Vorstellungsgesprächen erschienen; andere hätten Angebote erhalten, seien aber nicht zum eigentlichen Termin erschienen. Obwohl das Unternehmen eine 500-Dollar-Anmeldeprämie für die 11-Dollar-Stelle in der Hauswirtschaft angeboten hat, gab es keine Bewerber.

„Es ist ja nicht so, dass es schlechte Jobs sind“, sagte Verdone. „In den meisten Jahren rennen uns die Leute die Tür ein für die Jobs an der Rezeption.“

Veränderung des Arbeitsmarkts

William Spriggs, ein Wirtschaftswissenschaftler an der Howard University und Chefökonom des Gewerkschafts-Dachverbands AFL-CIO, sagte, das Problem sei nicht so einfach, dass die Arbeitslosen mehr Leistungen erhalten könnten. Er sagt, die Wirtschaft habe sich verändert.

Er denke nicht, dass es schlecht sei, Anforderungen an Arbeitslose zu stellen, aktiv nach einer Arbeit zu suchen, aber sie werde den Arbeitskräftemangel nicht lösen. „Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenzubringen ist nicht so einfach, wie die Leute denken“, sagte Spriggs.

Es möge viele Jobs geben, die verfügbar sind, aber in einigen Fällen passten sie nicht für Arbeitslose mit speziellen Arbeitsfähigkeiten.

Harry Chaikin, ein arbeitsloser Bühnenarbeiter aus Burlington, Vermont, erklärt: „Ich bin ein Meistertechniker mit 30 Jahren Erfahrung. Glauben Sie, dass ich in einer Zoohandlung arbeiten werde?“ Er verlor im letzten Jahr seine Stelle, als das Theater, in dem er arbeitete, keine Aufführungen mehr anbot.

Chaikin sagt, dass er gerne zur Arbeit zurückkehren würde, wenn die Theater wieder normale Aufführungen anbieten. Er erhält Arbeitslosengeld, einschließlich der 300 Dollar Zusatzleistung, aber er ist immer noch Monate mit seiner Miete im Rückstand.

Er sei „optimistisch, weil ich weiß, dass die Menschen früher oder später wieder in großen Gruppen zusammenkommen werden, um sich unterhalten zu lassen. Und wenn das passiert, werde ich Arbeit haben.“ (mk)

(Material der US-Edition The Epoch Times)

