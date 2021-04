Amish-Gemeinde in den USA: Seit sechs Wochen kein COVID-19-Fall mehr

Ein Einspänner der Amish in Lancaster County, Pennsylvania. Foto: iStock

In den USA gibt es vermutlich die erste Gemeinde, bei der von erreichter Herdenimmunität gesprochen werden kann. Eine Gemeinde der Amish im County Lancaster haben seit einer massiven Infektionswelle seit Frühsommer 2020 nun kaum noch Erkrankungen. Neue Fälle träten jetzt nur noch sehr selten auf.

Die Plain-Gemeinschaft der Amish im County Lancaster ist vermutlich die erste Gruppe der USA, die Herdenimmunität bei COVID-19 erreicht hat, schätzt der Verwalter eines lokalen medizinischen Zentrums.

Etwa seit sechs Wochen habe es keinen Patienten mit COVID-ähnlichen Symptomen mehr gehabt, erklärt Allen Hoover vom Parochial Medical Center. Die Region ist für seine amischen und mennonitischen Gemeinden bekannt.

Im Frühling 2020 „ein Patient nach dem anderen“

Zu Beginn der Corona-Pandemie hielten sich die Gemeinden an die Anweisung, zu Hause zu bleiben, sie schlossen die Schulen und sagten die Gottesdienste ab. Ende April öffneten die Behörden Lancaster wieder, also nahmen sie die Gottesdienste, zu denen auch „heilige Küsse“ gehören, wieder auf. Bald darauf erkrankte einer nach dem anderen.

Ende April und Anfang Mai habe die Rate der positiven Tests im Landkreis bei über 20 Prozent gelegen, so die gemeinnützige Organisation Covid Act Now. „Es war schlimm hier im Frühling; ein Patient nach dem anderen“, so Pam Cooper, eine Arzthelferin im Parochial Medical Center. Bei 90 Prozent der Familien infizierte sich mindestens ein Familienmitglied.

Gegenüber der „New York Post“ sagte Hoover, der sich um rund 33.000 Patienten kümmert: „Man sollte meinen, wenn COVID so ansteckend ist, wie man sagt, würde es wie ein Tsunami über uns hereinbrechen – und das tat es auch.“

Allerdings sei es unmöglich, das gesamte Ausmaß des Ausbruchs zu kennen. „Bei den Amish stimmten weniger als 10 Prozent der Patienten mit Symptomen einem Test zu“, so Allen Hoover. Zumindest sah das medizinische Zentrum im Durchschnitt fast ein Dutzend Infektionen pro Tag. Rund 15 Prozent der versorgten Patienten waren COVID-19-Patienten.

Hoover erklärte, dass im Sommer die Anzahl der Infektionen abgenommen und im Herbst wieder zugenommen habe. Neue Fälle träten jetzt nur noch sehr selten auf.

Experten sind skeptisch, ob Herdenimmunität erreicht wurde

Der Ausbruch der Krankheit in der Plain-Gemeinde wird von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und Epidemiologen nicht bestritten. Sie sind jedoch besorgt, dass eine falsche Wahrnehmung der Herdenimmunität in einer Gruppe, die acht Prozent von Lancaster County ausmacht, die Bemühungen in der Pandemie gefährden könnte, berichtet die „Daily Mail“.

Es wäre die erste Gruppe in den USA, die dies geschafft hätte, erklärt Eric Lofgren, ein Epidemiologe für Infektionskrankheiten an der Washington State University. Herdenimmunität sei möglich, aber selten.

„Herdenimmunität gilt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt“, so Lofgren. „Das ist kein Schalter, der einmal umgelegt wird und dann ist alles gut. Es wird nachlassen.“

Andere Experten warnen, dass frühere Infektionen nicht ausreichen könnten, um gegen neue Varianten des Virus immun zu sein.

Todesfälle

In Lancaster County gab es insgesamt 968 COVID-19-Todesfälle bis zum 17. März, so die „Daily Mail“. Davon waren 96 Prozent und damit 926 Menschen über 60 Jahre alt. Gleiches scheint auch für die Amish in der Plain-Gemeinde zu gelten, wobei Hoover schätzt, dass die meisten Gestorbenen älter als 70 Jahre alt waren.

Der Gerichtsmediziner von Lancaster County, Dr. Stephen Diamantoni, identifizierte weniger als ein Dutzend Todesfälle in der Plain-Gemeinde, eine Schätzung, die er anhand des Standorts und des Nachnamens des Verstorbenen ableitete.

Vermutlich seien virusbedingte Todesfälle als Lungenentzündung aufgeführt wurden, spekulierte Hoover. Der Gerichtsmediziner bestreitet das nicht. Die „Daily Mail“ zitiert Diamantoni so: „Die Leute müssen an irgendetwas sterben. Wenn sie nicht wollen, dass man eingreift, könnten diese Leute unter dem Radar durchrutschen.“

Ein Mitarbeiter des „The Diary“, einer in Kirkwood erscheinenden Monatszeitung mit Berichten über Ernten, Geburten, Todesfälle, Hochzeiten und Ordinationen der Amish in den gesamten Vereinigten Staaten, hat die jährliche Zahl der Todesanzeigen seit 2015 zusammengezählt. Nach seinen Angaben gebe es 100 Todesfälle mehr als in jedem der fünf vorangegangenen Jahre.

Traditionelle Christen

Die Amish sind eine Gruppe traditioneller Christen. Sie leben gottesfürchtig und naturverbunden, arbeiten viel im Freien, erziehen ihre Kinder streng, rauchen nicht, trinken nicht und halten nichts von Impfungen, Medikamenten oder Krankenversicherungen. Strenge Amish distanzieren sich von moderner Technik und bearbeiten ihre Felder weiterhin mit Pferdegespannen.

Zur Plain-Gemeinde gehören Amish und Old Order Mennonites. Mit einer Bevölkerung von 40.525 Menschen ist die Lancaster Amish-Siedlung die größte in den USA. Etwa 88 Prozent, also mehr als 35.000 Erwachsene und Kinder dieser Siedlung, leben innerhalb der Grenzen von Lancaster County. Insgesamt leben in Lancaster County rund 545.000 Menschen. (ks)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!