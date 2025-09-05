Seilbahn-Unglück
Auswärtiges Amt: Keine Deutschen unter Todesopfern in Lissabon
Unter den Todesopfern des Standseilbahn-Unglücks in Lissabon befinden sich nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts in Berlin keine deutschen Staatsangehörigen.
Artikel teilen
Lesedauer: 1 Min.
Lesedauer: 1 Min.
Unter den Todesopfern des Standseilbahn-Unglücks in Lissabon befinden sich nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts in Berlin keine deutschen Staatsangehörigen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Ministeriumskreisen.
Nach Angaben der portugiesischen Staatsanwaltschaft kamen bei dem Unglück am Mittwochabend 16 Menschen ums Leben. (afp/red)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.