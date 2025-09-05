Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Europas schnellster Supercomputer in Jülich feierlich eingeweiht

vor 34 Minuten

Unfall mit Kindergruppe in Berlin: Polizei veröffentlicht neue Erkenntnisse

vor einer Stunde

Biden wegen Hautkrebses operiert

vor einer Stunde

IW: CDU sollte Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken überdenken

vor einer Stunde

Polen registriert erneut mehr Migranten an Grenze zu Belarus

vor einer Stunde

Steuerskandal: Britische Vizepremierministerin tritt zurück

vor 2 Stunden

Brände in Los Angeles: US-Regierung reicht Millionenklage gegen Stromversorger ein

vor 2 Stunden

Ende der Flaute? DIW erwartet deutlichen Aufschwung ab 2026

vor 2 Stunden

Stahl-Beschäftigte stimmen schmerzhafter Sanierung zu

vor 2 Stunden

Öffentlich-Rechtliche nur noch mit modernen Geräten zu sehen

Logo Epoch Times
Seilbahn-Unglück

Auswärtiges Amt: Keine Deutschen unter Todesopfern in Lissabon

Unter den Todesopfern des Standseilbahn-Unglücks in Lissabon befinden sich nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts in Berlin keine deutschen Staatsangehörigen.

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Unter den Todesopfern des Standseilbahn-Unglücks in Lissabon befinden sich nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts in Berlin keine deutschen Staatsangehörigen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Ministeriumskreisen.
Nach Angaben der portugiesischen Staatsanwaltschaft kamen bei dem Unglück am Mittwochabend 16 Menschen ums Leben. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.