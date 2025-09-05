Auswärtiges Amt: Keine Deutschen unter Todesopfern in Lissabon

Unter den Todesopfern des Standseilbahn-Unglücks in Lissabon befinden sich nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts in Berlin keine deutschen Staatsangehörigen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Ministeriumskreisen.

Nach Angaben der portugiesischen Staatsanwaltschaft kamen bei dem Unglück am Mittwochabend 16 Menschen ums Leben. (afp/red)