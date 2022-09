Anschlag auf Amerika? Die Trump-Razzia, das FBI und der Tiefe Staat

War die Razzia des FBI in Mar-a-Lago beim ehemaligen Präsidenten Donald Trump politisch motiviert? NTD-Korrespondent Paul Greaney hat sich mit Rechtsexperten und politischen Insidern zusammengesetzt und sich investigativ mit den wichtigen Fragen auseinandergesetzt.

Das Schweigen des FBI zu seiner Razzia in Trumps Haus in Florida hat viele Fragen offen gelassen. Versuchen die Gegner des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, ihn von einer Kandidatur im Jahr 2024 abzuhalten? Warum wurde Trump nicht einfach vorgeladen, um die Dokumente zu erhalten? War eine so umfassende Durchsuchung gerechtfertigt?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Razzia und den Vorwürfen der geheimen Absprachen zwischen Trump und Russland im Jahr 2016?

Donald J. Trump, ehemaliger und künftiger Präsident?

Dies ist nicht das erste Mal, dass das FBI eine Untersuchung gegen Trump einleitet. Die Anschuldigungen, Trump habe mit Russland konspiriert, um die Präsidentschaftswahlen 2016 zu gewinnen, beschäftigten es die ersten Jahre seiner Amtszeit. Als sich herausstellte, dass er gar nicht mit den Russen zusammengearbeitet hatte, fragten sich viele, ob es sich dabei lediglich um eine politische Verfolgung handelte? Und wenn ja, welche Rolle das FBI in diesem System spielte?

Dieser dokumentarische Sonderbericht untersucht die Hintergründe der Razzia in Mar-a-Lago. Sie wirft auch die Frage auf, was für ein Land die Vereinigten Staaten sein wollen.

Donald J. Trump ist nicht nur ein ehemaliger Präsident. Er ist auch der wahrscheinlichste Kandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024.

Umfragen zeigen, dass der ehemalige Präsident bei den Wählern immer noch sehr beliebt ist. Seine Unterstützung bei den Zwischenwahlen war ein großer Erfolg. Der Präsident hatte geschworen, die Kongressabgeordnete und bekannte Politikerin Liz Cheney abzusetzen, nachdem sie für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gestimmt hatte. Trump hat gewonnen.

Wurde die Razzia angesichts von Trumps Beliebtheit also organisiert, um ihn zu schlagen, bevor die Stimmen abgegeben werden?

Was würde das für Amerika bedeuten? Ist die Regierung nicht mehr vom Volk, durch das Volk und für das Volk?

Dieser spezielle Dokumentarbericht enthält Interviews mit:

Sebastian Gorka, ehemaliger Stratege von Präsident Donald Trump

Roger Stone, politischer Stratege

John Solomon, Chefredakteur von „Just the News“

Jesse Binnall, Rechtsanwalt bei Binnall Law Group

Jeff Clark, ehemaliger Beamter des Justizministeriums

Jeff Landry, Generalstaatsanwalt von Louisiana

Kash Patel, ehemaliger amtierender Stabschef des Pentagon

Lee Smith, Enthüllungsjournalist

John Mills, ehemaliger Direktor für Cybersicherheitspolitik im Verteidigungsministerium

Richard Baris, Direktor von „Big Data Poll“

