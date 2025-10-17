Logo Epoch Times

vor einer Stunde

DNA-Analyse bestätigt: Das tote Kind bei Güstrow ist Fabian

vor einer Stunde

Bundestag macht Weg frei für Einsatz von Tasern durch die Bundespolizei

vor einer Stunde

Magdeburg-Anschlag: Täter ab 10. November vor Gericht

vor 2 Stunden

Wadephul in Türkei - Besuch mit Themen über Gaza, Syrien, Russland und die Ukraine

vor 2 Stunden

Marine übt in Norwegen mit scharfer Munition für den Ernstfall

vor 3 Stunden

Trump telefoniert mit Putin und empfängt Selenskyj in Washington

vor 3 Stunden

Wehrdienst: Freiwillig solange sich genug melden - über Verpflichtungen entscheidet der Bundestag

vor 3 Stunden

Nach Hinrichtungen in Gaza: Trump droht Hamas - Netanjahu: Werden Sieg vervollständigen

vor 4 Stunden

Problem im Stadtbild? Merz-Äußerung löst Kontroverse aus

vor 11 Stunden

Ex-NATO-Chef Stoltenberg räumt Fehler bei Russlandkritik ein

Logo Epoch Times
Motiv unklar

Italien: Anschlag auf Auto eines Journalisten

In einem Vorort von Rom fliegt das Fahrzeug eines bekannten TV-Moderators in die Luft. Die Polizei ermittelt, ob es Hinweise auf die Mafia gibt.

top-article-image

Auf das Auto eines italienischen TV-Journalisten wurde ein Anschlag verübt. (Symbolbild)

Foto: Christoph Sator/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Auf das Auto eines bekannten italienischen TV-Journalisten ist ein Sprengstoffanschlag verübt worden. Der Wagen des Investigativ-Reporters Sigfrido Ranucci, der im öffentlich-rechtlichen Sender Rai das Magazin „Report“ moderiert, brannte dabei völlig aus.
Der 64-Jährige hatte sein Auto vor seinem Haus in einem Vorort von Rom abgestellt. Verletzt wurde niemand. Ein Selbstbezichtigungsschreiben oder ähnliche Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.
Die Hintergründe sind unklar. Als eine der möglichen Hypothesen gilt jedoch, dass die Mafia hinter dem Anschlag stecken könnte. Der Angriff auf den Journalisten wurde auch von der Politik verurteilt.
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einem Versuch, die Presse einschüchtern zu wollen. „Die Freiheit und Unabhängigkeit der Information sind unverzichtbare Werte unserer Demokratien, die wir weiterhin verteidigen werden.“

Auch zwei Pistolenkugeln vor Haus gefunden

Der Anschlag ereignete sich am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr vor dem Haus des Journalisten. Ranucci wohnt im römischen Vorort Campo Ascolano direkt an der Mittelmeerküste. Auch das Auto seiner Tochter, das daneben geparkt war, wurde zerstört.
Anwohner berichteten von zwei aufeinanderfolgenden, enorm lauten Explosionen. Ranucci hielt sich währenddessen in seinem Haus auf. Er steht jetzt unter Polizeischutz.
Der Journalist selbst sagte: „Ich kann mir noch keinen Reim darauf machen, was passiert ist. Ich habe lediglich einige Dinge zusammengetragen, die in den letzten Monaten passiert sind.“
Im vergangenen Jahr habe er vor seinem Haus auch schon zwei Pistolenkugeln gefunden, die dort offensichtlich jemand als Drohung deponiert hatte. Ranucci moderiert im italienischen Fernsehen seit 2017 das wöchentliche Investigativmagazin „Report“. Die Sendung wurde mehrfach ausgezeichnet. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.