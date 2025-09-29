Anteil älterer Beschäftigter so hoch wie nie

Der Anteil älterer Menschen mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist so hoch wie nie: Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) stieg er in den vergangenen zehn Jahren von knapp 17 Prozent auf 23 Prozent im Jahr 2024.

Absolut waren im vergangenen Jahr rund 7,8 Millionen Menschen im Alter von 55 bis unter 65 Jahren erwerbstätig – von insgesamt 34,2 Millionen Beschäftigten.

„Demografischer Effekt“

„Haupttreiber ist der demografische Effekt“, erklärte die BA am Montag. Die geburtenstarken Jahrgänge wachsen demnach in die Altersgruppe der Älteren hinein.

Der Trend umfasse allerdings nicht alle Branchen gleich – im Verarbeitenden Gewerbe etwa gab es einen leichten Rückgang im Vorjahresvergleich, im Dienstleistungsbereich nahm die Beschäftigung von Älteren zu.

Unterschiedliche Altersstruktur je nach Branche

Auch die Altersstruktur der Beschäftigten zeige sich je nach Branche unterschiedlich stark, erklärte die BA: Im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie im Verarbeitenden Gewerbe sind demnach jeweils mehr als ein Viertel der Belegschaft im Alter von 55 bis unter 65 Jahren.

Einen relativ hohen Anteil von Älteren verzeichne auch die öffentliche Verwaltung mit 29 Prozent. Im Gesundheitswesen sind es demnach gut ein Fünftel der Beschäftigten.

BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach betonte die Vorzüge älterer Beschäftigter: „Unternehmen, die langfristig wettbewerbsfähig sein wollen, setzen auch und gerade auf ältere Beschäftigte mit ihrer Erfahrung und Zuverlässigkeit.“ Vor allem beim Wiedereinstieg in Arbeit bräuchten Ältere aber auch faire Chancen und passende Angebote, mahnte er. (afp/red)