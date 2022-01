Arabische Emirate: Erstes Land verhängt Flugverbote für Ungeimpfte

Die Vereinigten Arabischen Emirate preschen mit einem Flug-Verbot für Ungeimpfte voran. Bereits vor einigen Wochen hat der autokratisch regierte Staat berichtet, 100 Prozent seiner Bevölkerung geimpft zu haben.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben als erstes Land weltweit ein Reiseverbot für alle Bürger verhängt, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Wie das Außenministerium nach Absprache mit der Behörde für Krisenmanagement am Samstag mitteilte, dürfen Ungeimpfte das Land nicht mehr verlassen.

Bereits Geimpfte müssten vor einer Auslandsreise zudem eine Booster-Impfung erhalten, hieß es laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur der Emirate WAM.

Ausnahmen gebe es demnach in drei Fällen. Für Personen, die zu einer ärztlichen Behandlung ins Ausland reisen, die aus medizinischen Gründen von einer Impfung ausgenommen sind oder bei einer Reise aus humanitären Gründen. Nach Angaben von „RT“ seien auch Ausländer, die in den Arabischen Emiraten leben, von der Regelung ausgenommen.

#NCEMA and @MoFAICUAE: Ban on Travel on UAE citizens unvaccinated with #Covid19 vaccine, starting Jan 10, 2022, with a requirement to obtain the booster dose for the fully vaccinated. With an exemption for medically exempted from taking the vaccine, humanitarian & treatment cases pic.twitter.com/zUw1FoSLBt

— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) January 1, 2022