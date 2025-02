Nach Trump folgt Milei: Argentinien kündigt WHO-Austritt an

Argentinien will aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten. Das teilte Regierungssprecher Manuel Adorni am Mittwoch laut argentinischen Medien mit.

Präsident Javier Milei habe Außenminister Gerardo Werthein angewiesen, Argentiniens Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation zu beenden, sagte Adorni demnach. „Wir Argentinier werden nicht zulassen, dass eine internationale Organisation in unsere Souveränität eingreift, schon gar nicht in unsere Gesundheit“, fügte er hinzu.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor an seinem ersten Tag im Weißen Haus im Januar angekündigt, dass die USA nicht mehr Teil der WHO sein würden. (dts/red)