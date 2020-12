Arizona: Zeugin sah Übertragung von Trump-Stimmen auf Biden in Dominion-System

Eine Vielzahl von Unstimmigkeiten offenbarte die republikanische Vorsitzende von Maricopa County, Arizona. Nicht nur Trump-Stimmzettel erschienen plötzlich als Biden-Stimmen im System, sondern es habe auch eine "ständige Absenkung der Standards für die Unterschriftenprüfung" gegeben.

Die republikanische Vorsitzende von Maricopa County, Linda Brickman, bezeugte am 30. November vor Mitgliedern der Legislative des Bundesstaates Arizona, dass sie persönlich beobachtete, wie die Stimmen für Präsident Donald Trump als Stimmen für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ausgezählt wurden, wenn sie in die Dominion-Maschinen eingegeben wurden.

Brickman, die GOP-Chefin eines der größten Countys des Landes und eine Veteranin der Countywahlen, reichte ihre Aussage in einer eidesstattlichen Erklärung ein. Sie sagte aus, dass sie in ihrer Funktion als Wahlbeobachterin und ihre demokratische Partnerin mehr als einmal“ miterlebt hätten, wie Trump-Stimmen säumig wurden und auf Biden übergingen. Dies geschah, wenn Wahlzettel von Maschinen nicht gelesen werden konnten, und händisch in die Dominion-Maschinen eingegeben wurden.

Sie behauptete, dass sie später von den Wahlüberwachungsbeamten im Maricopa County Tabulation and Election Center (MCTEC) bedroht wurde, weil sie über das, was sie gesehen hatte, gesprochen hatte.

„Ich beobachtete zusammen mit meiner demokratischen Partnerin die Anfertigung eines neuen Wahlzettels, da der ursprüngliche verschmutzt war oder nicht durch die Zählmaschine gehen wollte. Ich las ihr einen Trump-Republikaner-Stimmzettel vor, und sobald sie ihn ins System eingegeben hatte, wurde auf dem Bildschirm ein Biden-Demokratischer Stimmzettel angezeigt“, sagte Brickman am Montag vor den Abgeordneten der GOP Arizona State.

Sie bemerkte, dass, als sie das Problem den Wahlüberwachungsbeamten meldete, auch andere im Saal anmerkten, dass sie „die gleiche Manipulation miterlebt“ hätten.

„Uns wurde nie gesagt, was zu tun sei, falls irgendwelche Korrekturmaßnahmen ergriffen würden“, fuhr Brickman fort. „Alles, was ich weiß, ist, dass ich am nächsten Tag außerhalb des Raumes, in dem ich arbeitete, von einem Vorgesetzten zur Unterschriftenprüfung gerufen wurde, der sagte: ‚Ich verstehe, dass Sie diese Woche einige Probleme verursacht haben und dass Sie dachten, unsere Maschinen würden nicht richtig funktionieren.‘

„Zu diesem Zeitpunkt wurde mir gesagt, dass ich nichts sagen oder darüber sprechen dürfe, was vor sich ginge.“

„Viele Menschen wurden bedroht“, sagte Brickman bei der Anhörung. „Es wurde ihnen gesagt, dass ihre Stimmen nicht gehört würden, dass sie den Raum verlassen müssten und dort nicht mehr arbeiten dürften. Ich bin hier, weil ich glaube, dass es unsere Pflicht ist, die Wahrheit zu sagen.“

Von Vorgesetztem „getadelt“

Sie erzählte bei der Anhörung, dass sie von ihrem eigenen Vorgesetzten im Wahllokal angeschrien und „getadelt“ wurde, der sie beschuldigte, Ärger zu machen und „Dinge zur Sprache zu bringen, die ich nicht hätte bringen sollen“.

Das Registrierbüro des Bezirks Maricopa County und das Büro der Staatssekretärin von Arizona reagierten nicht sofort auf Bitten der The Epoch Times um Stellungnahmen.

Sie sagte auch, dass sie sich während der Tests und der Zertifizierung der Dominion-Wahlgeräte am 18. November bei einem Treffen mit Staatssekretärin Katie Hobbs geweigert hatte, die Zertifizierung des Dominion-Systems zu genehmigen, weil die Geräte während des Tests nicht richtig funktioniert hatten und vom Dominion-Personal heruntergefahren und zurückgesetzt wurden, anstatt sie zu korrigieren.

Sie sagte, dass keine Erklärung für die Fehler gegeben wurde. „Wir konnten die Maschinen sehen, aber wir konnten die Software hinter der Maschine nicht sehen oder beobachten, um zu bestätigen, was wirklich passiert war“, fügte sie hinzu.

Trumps juristisches Team hatte zuvor auf Zeugenaussagen hingewiesen, die behaupteten, dass Wahlergebnisse von Dominion-Wahlsystemen manipulationsanfällig seien – eine Behauptung, die das Unternehmen wiederholt bestritten hat.

In einem Artikel für das Wall Street Journal, der diese Woche veröffentlicht wurde, sagte John Poulos, CEO von Dominion, dass die jüngsten Klagen gegen das Unternehmen „die Schikanierung von Wahlbeamten und Dominion-Mitarbeitern im ganzen Land angeheizt haben“, einschließlich Morddrohungen.

„Die Lügen und Verleumdungen haben keine Grundlage, sondern schaden unserer Demokratie wirklich, indem sie die Legitimität des Wahlprozesses in Frage stellen. Die falschen Anschuldigungen sollten unverzüglich zurückgezogen werden“, sagte er.

Dominion hat noch nicht auf eine Bitte von The Epoch Times um eine Stellungnahme geantwortet.

Mangelhafte Unterschriftenprüfung

Brickman bezeugte bei der Anhörung auch eine Reihe anderer Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe, die sie direkt beobachtete. Dazu gehörte die ständige Absenkung der Standards für die Unterschriftenprüfung durch ihre Wahlaufsichtsbeamten, um „schneller voranzukommen“ und die höhere Zahl der vorgezogenen und per Post eingegangenen Stimmzettel für die Wahl im November zu verarbeiten.

„Die Standards wurden von etwa 15 Ähnlichkeitspunkten … auf ein Minimum von drei reduziert und dann auf einen und schließlich auf keinen mehr gesenkt“, sagte Brickman und erinnerte daran, dass ihr gesagt wurde, sie solle „jede Unterschriftenprüfung einfach durchlaufen“.

„Uns wurde gesagt: ‚Es wurden bereits zu viele Ablehnungen eingereicht … wir müssen schneller vorankommen.‘ Dies ist nicht die Art und Weise, wie eine Wahl durchgeführt werden sollte. Wo ist die Integrität?“ fragte Brickman.

Die GOP-Vorsitzende sagte auch, dass sie beobachtete, wie Unterschriften auf Briefumschlägen, die völlig anders als der Name des aufgelisteten Wählers waren, von den Wahlaufsichtsbeamten durchgelassen wurden.

„Diejenigen, die die Umschläge unterschrieben, waren also nicht die eigentlichen Wähler, aber diese durften mit dem Stempel ‚Maricopa County verified‘ auf der Außenseite jedes eidesstattlichen Umschlags durchgehen“, sagte sie.

Es wurden auch Stapel von Umschlägen mit derselben Handschrift für verschiedene Unterschriften beobachtet, sagte sie.

„Ich habe mindestens 30 Stimmzettel auf einmal gesehen, die mit derselben Handschrift, aber mit verschiedenen Wählernamen unterschrieben waren“, sagte Brickman aus. „Als ich fragte, ob der Bezirksstaatsanwalt wegen möglichen Betrugs alarmiert werden würde, sagte man mir ’nein‘, dass sich die Aufsichtsbehörden darum kümmern würden.

Eine der „ungeheuerlichsten“ Unregelmäßigkeiten, so Brickman, sei das Abweisen von Trump-Stimmen als Doppelstimmen oder „Überstimmen“ gewesen, weil der Wähler sowohl die Blase für Trump auf dem Stimmzettel ankreuzte, als auch den Namen des Präsidenten in das dafür vorgesehen Feld schrieb.

„Dies wurde als Überstimme gewertet, was bedeutet, dass überhaupt keine Stimme gezählt wurde, obwohl die Politik geändert wurde, um diese Überstimmungen zu ermöglichen. Die Aufsichtsbeamten widersprachen ihrer eigenen Politik, wenn die Absicht [des Wählers] klar war“, sagte sie.

„Ich bin heute wieder nicht als Expertin für die Dominion-Software hier, sondern als Wählerin im Bezirk Maricopa, die die Wahrheit hören und sagen will, sagte Brickman bei der Anhörung.

„Es sollte Integrität herrschen“, sagte sie.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Ballots Defaulted and Switched to Biden Votes on Dominion System: Maricopa GOP Chairwoman (Deutsche Bearbeitung von nmc)