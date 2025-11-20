Logo Epoch Times

Drogen-Imperium

Libanon: Armee meldet Festnahme von berüchtigtem Drogenbaron Saiter

Nouh Saiter, einer der „gefährlichsten gesuchten Männer“ im Libanon, ist festgenommen worden. Gegen ihn liegen Dutzende Haftbefehle und strafrechtliche Verurteilungen vor. Die USA, die EU und Großbritannien hatten 2023 Sanktionen gegen ihn verhängt.

Redaktion
Die libanesische Armee hat am Donnerstag bei einem Einsatz im Ostlibanon den berüchtigsten Drogenbaron des Landes festgenommen. Nouh Saiter, der von der EU und den USA mit Sanktionen belegt ist, „wurde bei einem von der Armee in Bekaa ausgeführten Sicherheitseinsatz festgenommen“, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Armeekreisen.

Einer der „gefährlichsten gesuchten Männer“ im Libanon

In einer Erklärung der Armee hieß es, sie habe Saiter in einem Hinterhalt am Straßenrand festgenommen. Er sei einer der „gefährlichsten gesuchten Männer“ im Libanon.
Der auch als Noah Saiter bekannte Festgenommene soll in der Bekaa-Ebene nahe der Grenze zu Syrien ein regelrechtes Drogen-Imperium betrieben haben, in dem er vor allem die Aufputschdroge Captagon herstellen und exportieren ließ.
Er ist seit Jahren auf der Flucht vor den libanesischen Behörden. Gegen ihn liegen Dutzende Haftbefehle und strafrechtliche Verurteilungen vor.
Die USA, die EU und Großbritannien hatten im Jahr 2023 Sanktionen gegen Saiter verhängt. Das US-Finanzministerium bezeichnete ihn damals als „bekannten Waffenhändler und Drogenschmuggler“, der angeblich unter dem Schutz der Behörden des inzwischen gestürzten syrischen Machthabers Baschar al-Assad agierte. Die USA sanktionierten neben Saiter auch noch zwei Cousins von Assad im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Captagon.
Syrien hatte sich unter Assad zum Hauptproduzenten von Captagon im Nahen Osten entwickelt. Die neuen islamistischen Machthaber haben der Droge den Kampf angesagt und Millionen Captagon-Pillen in Lagerhallen und auf Militärstützpunkten beschlagnahmt.
Captagon ist ein in den 60er Jahren als Medikament entwickeltes Amphetamin, das Behörden zufolge stark abhängig macht. Es kann auch Depressionen, Angstzustände und Halluzinationen auslösen. Es wird inzwischen illegal produziert und ist gerade im Nahen Osten weit verbreitet. Einer der Hauptabnehmer der illegalen Pillen ist Saudi-Arabien. (afp/red)

