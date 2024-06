Ausland Zwölf Jahre eingesperrt

Spionageskandal: Assange laut US-Richterin „freier Mann“ – und auf den Weg nach Canberra

Nach Angaben einer US-Richterin ist Julian Assange frei. Er bekannte sich in einem Fall schuldig und verließ den Gerichtssaal als „ein freier Mann“. Seine Strafe hat er bereits in Großbritannien verbüßt. Der 52-Jährige will nun in seine Heimat zurück.