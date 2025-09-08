Logo Epoch Times

Asyl und Migration

Asylanträge in der EU im ersten Halbjahr um 23 Prozent gesunken

Die Zahl der Syrer, die in der EU Asylanträge stellen, ging stark zurück. Insgesamt kamen 23 Prozent weniger Menschen in die EU. Die meisten Asylbewerber kommen mittlerweile aus Venezuela.

top-article-image

Bundespolizei kontrolliert am 9. Mai 2025 an der Grenzkontrollstelle Kiefersfelden Fahrzeuge, die aus Österreich nach Deutschland kommen. Die Grenzpolizei wurde verstärkt und angewiesen, Migranten ohne Papiere, einschließlich Asylbewerber, zurückzuweisen.

Foto: Michaela Stache/AFP via Getty Images

Redaktion
Die Asylanträge in der EU sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent gesunken. Das geht aus einem Bericht der EU-Asylbehörde EUAA vom Montag hervor. Demnach gingen bis Ende Juni 399.000 Asylanträge bei den EU-Ländern, der Schweiz und Norwegen ein.

Venezolaner statt Syrer

Dem Bericht zufolge ist der drastische Rückgang weniger mit „den politischen Veränderungen in der EU zu erklären“. Vielmehr handele es sich um eine direkte Folge des Sturzes des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad im Dezember 2024.
Zehn Jahre lang stellten Syrer die größte Gruppe unter den Asylbewerbern. Innerhalb weniger Monate ist ihre Zahl dem Bericht zufolge um zwei Drittel auf 25.000 zurückgegangen. Die meisten Asylbewerber kommen inzwischen aus Venezuela.
Frankreich ist das Land, das in dem genannten Zeitraum mit rund 77.000 Anträgen die meisten Anträge erhalten hat, knapp vor Spanien und Deutschland. Die Anträge kamen aus der Ukraine, Afghanistan und der Demokratischen Republik Kongo.
Rund 4,3 Millionen Ukrainer, die vor dem Ukraine-Krieg geflohen sind, genießen zudem vorübergehenden Schutz in der EU. Dabei handelt es sich um eine vom Asylverfahren getrennte Maßnahme. (afp/red)

