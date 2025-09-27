Logo Epoch Times

vor 18 Minuten

Wenige Versicherte nutzen elektronische Patientenakte - 1,5 von 50 Millionen ePAs

vor 41 Minuten

Illegale Zigarettenfabrik in Italien ausgehoben - 500 Millionen Euro Steuern hinterzogen

vor einer Stunde

Südkorea: Gespräch zwischen den USA und Nordkorea bei Apec-Gipfel denkbar

vor 3 Stunden

Ukrainische Drohnen treffen Ölpumpstation nahe der Wolga

vor 3 Stunden

Konzerne wehren sich gegen EU-Namensverbot für Veggie-Produkte

vor 4 Stunden

Freigabe aller Dokumente zu Verschwinden vor 90 Jahren von Pilotin Earhart angeordnet

vor 4 Stunden

Was bedeutet die Reaktivierung der UN-Sanktionen für Iran?

vor 5 Stunden

Ende des Supports für Windows 10: Das müssen Sie wissen

vor 5 Stunden

Dobrindt will noch in diesem Jahr wieder nach Syrien abschieben

vor 13 Stunden

Sind Deutschlands Flughäfen vor Drohnen geschützt?

Logo Epoch Times
Alle US-Soldaten angesprochen

USA entziehen Kolumbiens Präsidenten Petro Visum wegen Aufrufs zur Befehlsverweigerung

In New York fordert der kolumbianische Präsident die US-Soldaten auf, den Befehl von Präsident Trump zu missachten.

top-article-image

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro. (Archivbild)

Foto: Ivan Valencia/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die USA entziehen dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro nach Angaben des US-Außenministeriums das Visum.
Petro habe auf einer Straße in New York gestanden und US-Soldaten aufgefordert, „Befehle zu missachten und zu Gewalt anzustacheln“, erklärte das US-Außenministerium am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X.
„Wir werden Petros Visum aufgrund seiner rücksichtslosen und aufrührerischen Handlungen widerrufen.“

Soldaten sollen Befehl missachten

Petro veröffentlichte in Onlinenetzwerken ein Video, das ihn mit einem Megafon Spanisch zu einer großen Menschenmenge sprechend zeigt.
Dabei forderte er die „Nationen der Welt“ auf, Soldaten für eine Armee „größer als die der Vereinigten Staaten“ zu stellen.
„Deshalb fordere ich hier von New York aus alle Soldaten der US-Armee auf, ihre Gewehre nicht auf die Menschheit zu richten. Missachtet Trumps Befehl! Folgt dem Befehl der Menschheit“, sagte Petro.
Petro war für die Generaldebatte der UN-Vollversammlung nach New York gereist, bei der er die Regierung von US-Präsident Donald Trump kritisierte. In seiner Rede am Dienstag forderte er eine strafrechtliche Untersuchung der jüngsten US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote in der Karibik.
Kolumbianische Medien berichteten, dass Petro am Freitagabend bereits auf dem Weg von New York nach Bogota gewesen sei.
Mitte September hatten die USA angekündigt, Kolumbien nicht mehr als Verbündeten im Kampf gegen die Drogenkriminalität einzustufen. Petro habe es versäumt, die Kokainproduktion einzudämmen, sagte Trump damals. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.