England: Aus „Robin Hood“ bekannter Baum über Nacht illegal gefällt

Einer der am meisten fotografierten Bäume Großbritanniens ist gefällt worden, ein 16-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.

Einer der am meisten fotografierten Bäume Großbritanniens ist über Nacht illegal zu Fall gebracht worden. Wie die für den Nationalpark Northumberland zuständige Behörde am Donnerstag erklärte, wurde die Platane, die 60 Kilometer westlich von Newcastle im Nordosten Englands stand, mutmaßlich „vorsätzlich gefällt“. Der wegen seiner malerischen Lage in einer Vertiefung – dem sogenannten „Sycamore Gap“ – gelegene Baum war die Kulisse für eine zentrale Szene im Film „Robin Hood“ mit Kevin Costner von 1991.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde der Polizei der Region Northumbria zufolge ein 16-Jähriger festgenommen und befragt. Ihm werde Sachbeschädigung zur Last gelegt, die Ermittler stünden bei ihren Ermittlungen zu dem „sinnlosen Verbrechen“ jedoch noch am Anfang. Der Polizist Kevin Waring sprach von „Schock, Trauer und Wut“, die die Zerstörung des Baums unter den Bewohnern der Region und darüber hinaus ausgelöst habe.

Wie AFP-Reporter beobachteten, wurde die am römischen Hadrianswall stehende Platane durchgesägt. Der Baum ist auf den Wall gekippt, nur der Stumpf steht noch. Die Polizei hat den Ort mit blau-weißem Absperrband abgesperrt. Schaulustige wurden aufgefordert, dem gefällten Baum nicht zu nahe zu kommen.

Die Nationalparkbehörde erklärte, sie arbeite mit allen zuständigen Behörden und Partnerorganisationen zusammen, um den Vorfall aufzuklären. Der Kommunalpolitiker Steven Bridgett schrieb im Online-Netzwerk X (vormals Twitter), der Baum sei „definitiv mit einer Kettensäge gefällt“ worden. Die Naturschutz- und Denkmalpflegeorganisation National Trust schrieb auf X, der Baum sei rund 200 Jahre lang ein „wichtiger und unverwechselbarer Teil der Landschaft“ gewesen.

Zahlreiche Menschen drückten nach Bekanntwerden der Fällung der Platane in Online-Netzwerken ihre Bestürzung zum Ausdruck und teilten Erinnerungen, die mit ihm verbunden sind. So schrieb ein Nutzer auf Facebook, er habe seiner Frau bei dem Baum seinen Heiratsantrag gemacht.

Die örtliche Unterhausabgeordnete Mary Foy nannte die mutmaßliche Fällung des Baums einen „herzzerreißenden Akt des sinnlosen Vandalismus an einem beliebten und berühmten Wahrzeichen des Nordostens“, der „viele Menschen im ganzen Land – und sogar auf der ganzen Welt“ verärgern werde. (afp)