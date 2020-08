Ausgangssperre in Minneapolis: Ausnahmezustand nach Plünderungen und Unruhen ausgerufen

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota hat den Ausnahmezustand für die Metropole Minneapolis ausgerufen. Der Grund: Massive Ausschreitungen und Plünderungen.

In der US-Metropole Minneapolis wurde der Notstand ausgerufen. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota ergriff die drastische Maßnahme, wegen erneuter Ausschreitungen und Plünderungen. Zu den Randalen kam es, weil sich ein Mordverdächtiger selbst erschossen haben soll.

Das am Mittwochabend aufgenommene Videomaterial zeigt, wie Kaufhäuser und Supermärkte geplündert wurden.

More looting in downtown Minneapolis. They’ve now breached the Saks 5th Avenue store on 6th and Nicollet and people are making out with lots of goods. pic.twitter.com/tgUIyoIMvf — Courtney Godfrey (@courtneygodfrey) August 27, 2020

Auf anderen Videos ist zu sehen, wie Schüsse abgefeuert wurden.

More looting in Minneapolis. Where are the police? pic.twitter.com/uELb14shlz — Rita Panahi (@RitaPanahi) August 27, 2020

Minneapolis ist eine Stadt, die seit dem Tod von George Floyd am 25. Mai, im Mittelpunkt der Proteste gegen die Polizei steht. Die dortigen Beamten gaben bekannt: Der Schwarze, der sich offenbar selbst erschossen hat, sei ein Verdächtiger in einem Mordfall gewesen. Es wird vermutet, dass er Selbstmord begangen hat und nicht durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist.

Der demokratische Bürgermeister von Minneapolis Jacob Frey sagte unterdessen, er habe Gouverneur Tim Walz um Unterstützung gebeten. Der Frieden in der Stadt müsse wiederhergestellt werden. Frey sagte auch, die Polizei könne das Ausmaß der Unruhen und Plünderungen nicht mehr bewältigen. Er bat auch die Nationalgarde des Bundesstaates Minnesota um Unterstützung.

Soldiers from the @MNNationalGuard 257th Military Police Company are assisting local law enforcement in protecting property and ensuring the safety of MPLS residents. We are working in coordination with the @CityMinneapolis and the @MinneapolisPD at the direction of @GovTimWalz. pic.twitter.com/0zDpylZfQS — MN National Guard (@MNNationalGuard) August 27, 2020

Das online veröffentlichte Videomaterial (Warnhinweis) scheint den schwarzen Mann zu zeigen, der sich am Eingang eines Gebäudes selbst hingerichtet hat.

„Was unsere Stadt jetzt braucht, ist Frieden“, sagte Frey auf einer Pressekonferenz. „Wir brauchen nicht noch mehr Zerstörung. Wir brauchen keinen Sachschaden. Das ist in jeder Hinsicht inakzeptabel.“

Gouverneur entsendet Nationalgarde

Walz rief in Minneapolis den Ausnahmezustand aus und schickte etwa 150 Soldaten der Staatspatrouille von Minnesota zur Unterstützung. Der demokratische Gouverneur entsandte auch die Nationalgarde.

„Minneapolis, es ist Zeit zu heilen. Wir müssen mit dem Aufbau beginnen und uns erholen. Gefährliches, rechtswidriges Verhalten wird nicht toleriert. Die Nationalgarde und die Staatspatrouille von Minnesota sind auf dem Weg nach Minneapolis, um bei der Wiederherstellung der Ordnung zu helfen. Ich bleibe in engem Kontakt mit der Stadt, und jede staatliche Ressource steht bereit, um den Frieden wiederherzustellen“, sagte Walz am Mittwoch in einer Erklärung.

Medaria Arradondo, der Polizeichef von Minneapolis, sagte Reportern: Es seien eine Reihe falscher Gerüchte über den Selbstmord des Mannes verbreitet worden. Die Leiche wurde demnach noch nicht identifiziert. „Wir hatten am frühen Abend einen Mord. Und dann hatten wir jemanden, der sich selbst eine Schusswunde zufügte und sich damit tötete. Der Vorfall wurde nicht durch einen Polizeieinsatz verursacht“, sagte er.

Auch Kenosha von Unruhen heimgesucht

Die Staatspatrouille von Minnesota bestätigte die Entwicklung und gab bekannt: Die Soldaten würden der Polizei von Minneapolis dabei helfen, „die Menschenmassen zu zerstreuen, um Plünderungen zu verhindern und Verhaftungen wegen Gesetzesverstößen vorzunehmen“.

Die erneuten Randale ereigneten sich, nachdem bei Unruhen in Kenosha, im US-Bundesstaat Wisconsin, zwei Menschen erschossen worden waren. Auch in dieser Stadt kam es in mehreren Nächten zu Ausschreitungen, nachdem ein Mann namens Jacob Blake von der Polizei angeschossen wurde. Gegen den Afroamerikaner lag ein Haftbefehl wegen sexueller Übergriffe vor.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Minneapolis Under Curfew, State of Emergency After Looting and Unrest (deutsche Bearbeitung so)

