Ausgangssperre nach Vulkanausbruch auf La Palma wieder aufgehoben

Die Behörden der spanischen Kanareninsel La Palma haben die wegen des Vulkanausbruchs verhängte Ausgangssperre für 3000 Menschen wieder aufgehoben. Das kanarische Vulkan-Notfall-Komitee Pevolca habe Entwarnung gegeben, teilten Rettungsdienste am Dienstag auf Twitter mit. Die Ausgangssperre war am Montag verhängt worden, weil sich erneut ein Lavastrom dem Atlantik näherte.

Die Behörden befürchteten, beim Eintreffen der Lava im Meerwasser könnten gesundheitsschädliche Gase freigesetzt werden und riefen die Bewohner von drei Küstenorten auf, zuhause zu bleiben. Am Dienstag bestätigte Pevolca laut Rettungsdiensten jedoch, „dass das Eintreffen des Lavastroms keine Auswirkungen auf die Anwohner hatte“.

Wegen des andauernden Vulkanausbruchs wurden am Dienstag den zweiten Tag in Folge alle Flüge von und nach La Palma gestrichen. Der Vulkan Cumbre Vieja war am 19. September zum ersten Mal seit 50 Jahren ausgebrochen. Riesige Lavamengen flossen seitdem in Richtung Meer und zerstörten über 1000 Hektar Land und fast 1500 Gebäude. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!