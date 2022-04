Foto: ALEX BRANDON/POOL/AFP via Getty Images

Antony Blinken, Außenminister der USA.

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Newsticker.

6:50 Uhr: Außen- und Verteidigungsminister der USA mit Selenskyj zusammengetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntagabend in Kiew mit US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammengetroffen. Die Besucher aus den USA unterhielten sich „in diesem Moment mit dem Präsidenten“, sagte Selenskyjs Berater Oleksij Arestowitsch in einem Interview auf der Videoplattform Youtube.

Bei den Gesprächen mit Blinken und Austin sollte es nach Angaben Selenskyjs um die US-Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte gehen. Arestowitsch bekräftigte, die Minister wären nicht gekommen, wenn sie nicht zu weiteren Lieferungen „bereit“ wären. Am späten Abend schrieb Selenskyj auf Twitter, die „US-ukrainische Freundschaft und Partnerschaft ist stärker als je zuvor“. Das US-Außenministerium wollte zu der Reise keine Angaben machen.

