Austrian Airlines streicht Flug wegen russischer Weigerung zu Routenänderung

Weil Russland eine Routenänderung zur Umgehung des belarussischen Luftraums nicht genehmigen wollte, hat die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines einen Flug nach Moskau gestrichen.

Austrian Airlines erklärte am Donnerstag, sie habe Flüge über Belarus gemäß einer Empfehlung der europäischen Flugsicherheitsbehörde Easa ausgesetzt

Für die Flugstrecke Wien-Moskau sei daher eine Routenänderung erforderlich gewesen. „Die russischen Behörden haben uns diese Erlaubnis nicht erteilt.“

Das österreichische Verkehrsministerium bestätigte die Streichung des Flugs. Russlands Verkehrsministerium wollte den Vorfall auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht kommentieren.

Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der in Polen und Litauen im Exil lebende Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin festgenommen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten daraufhin am Montagabend die Sperrung des Luftraums für Flugzeuge aus Belarus sowie ein Landeverbot auf EU-Flughäfen vereinbart. Sie riefen Airlines aus der EU auf, das autoritär regierte Land nicht mehr zu überfliegen. Zahlreiche Fluggesellschaften kündigten an, ihre Flugrouten anzupassen. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!