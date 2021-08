Auswärtiges Amt rät: Deutsche sollen dringend aus Afghanistan ausreisen

Foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

Wegen des schnellen Vorrückens der radikalislamischen Taliban in Afghanistan hat das Auswärtige Amt alle Deutschen in dem Land dringend zur baldigen Ausreise aufgefordert.

Vor dem Hintergrund der militärischen Auseinandersetzungen zwischen afghanischen Sicherheitskräften und den Islamisten habe sich die allgemeine Sicherheitslage zuletzt verschlechtert, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums am Donnerstag. Deutsche Staatsbürger in Afghanistan sollten Linienflüge nutzen, um das Land bald zu verlassen.

Die Aufforderung unterstreiche eine bereits seit dem 23. März vergangenen Jahres bestehende Ausreiseaufforderung, teilte die deutsche Botschaft in Kabul auf ihrer Webseite mit.

Kommerzieller Flugverkehr könnte eingestellt werden

Die deutsche diplomatische Vertretung in Afghanistan warnte zudem, dass sie „aufgrund ihrer eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten und begrenzten Kapazitäten keine Garantie dafür geben kann, dass auch bei einer weiteren Verschärfung der Sicherheitslage, die möglicherweise auch die Einstellung des kommerziellen Flugverkehrs nach sich ziehen könnte, die konsularische Betreuung durch die Botschaft gewährleistet werden kann“.

Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai haben die Taliban weite Teile des Landes eingenommen. Die Islamisten rücken weiterhin rasch vor. Zuletzt eroberten sie die Provinzhauptstadt Ghasni 150 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt Kabul. (afp)

