Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Von Abu Dhabi bis zur Türkei: In- und ausländische Akteure im Sudan

vor 32 Minuten

Start-up DeepL startet autonomen KI-Agenten

vor 37 Minuten

Polizist nach Schüssen auf 21-Jährigen in Oldenburg angeklagt

vor einer Stunde

Nordeuropäische Militärkoalition schließt Abkommen mit Ukraine

vor einer Stunde

Bundesweite Razzien gegen Fake-Abo-Betrüger - 300 Millionen Euro Schaden

vor 2 Stunden

Tödlicher Unfall bei Orban-Eskorte: Prozess gegen Autofahrerin in Stuttgart

vor 2 Stunden

Nach zwölf Toten durch Bärenangriffe: Japan schickt Soldaten in betroffene Region

vor 2 Stunden

Lebenslang für Pfleger wegen Mordes an zehn Patienten

vor 2 Stunden

18 Festnahmen bei Schlag gegen internationales Geldwäsche- und Betrugsnetzwerk

vor 2 Stunden

Illegales Waffenarsenal: Neues Versteck mit Tausenden Patronen entdeckt

Logo Epoch Times
10 Menschen verletzt

Autofahrer in Frankreich fährt „absichtlich“ Fußgänger und Radfahrer an

In Westfrankreich fährt ein Autofahrer mehrere Passanten an. Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen. Die Sicherheitskräfte haben den Verdächtigen festgenommen. Er ist bereits wegen Drogen- und Alkoholproblemen bekannt.

top-article-image

Ein Autofahrer hat in Frankreich mehrere Passanten angefahren und verletzt (Symbolbild).

Foto: David Vincent/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch auf der französischen Atlantikinsel Ile d’Oléron mit einem Auto absichtlich Fußgänger und Radfahrer umgefahren und dabei 10 Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.
Der für Drogen- und Alkoholkonsum bekannte Autofahrer wurde wegen versuchten Mordes in Gewahrsam genommen, teilte Staatsanwalt Arnaud Laraize in La Rochelle mit.
Er habe bei seiner Festnahme „Allah ist groß“ geschrien, sein Motiv sei jedoch nicht klar. Die Antiterror-Staatsanwaltschaft sei zunächst nicht eingeschaltet, sagte Laraize weiter.

Mehrere Unfälle heute Morgen

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8:45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d’Oléron auf einer Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben.
Wie Bürgermeister Thibault Brechkoff sagte, hätte der Autofahrer die Unfälle absichtlich verursacht. Die Verletzten würden von den Rettungskräften versorgt. „Alle Dienste sind mobilisiert, um die Situation zu bewältigen.“ In der Ortschaft Dolus werde ein Krisenstab eingerichtet. Der Innenminister wollte sich zum Ort des Geschehens begeben.
Der auf der Insel wohnende Mann sei der Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt. Er habe die Menschen auf einer Strecke von mehreren Kilometern mit seinem Wagen umgefahren, hieß es in Ermittlerkreisen.
Das Auto des Mannes ging anschließend in Flammen auf. Die Polizei setzte bei der Festnahme des Mannes eine Elektroschockpistole ein. Die Vorsitzende der Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus, unter ihnen eine Mitarbeiterin eines Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National.
Innenminister Laurent Nuñez kündigte an, sich auf die Insel zu begeben. Die bei Urlaubern beliebte Insel liegt im Atlantik in der Nähe der Hafenstadt La Rochelle. (dpa/afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.