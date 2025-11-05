Autofahrer in Frankreich fährt „absichtlich“ Fußgänger und Radfahrer an

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch auf der französischen Atlantikinsel Ile d’Oléron mit einem Auto absichtlich Fußgänger und Radfahrer umgefahren und dabei 10 Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.

Der für Drogen- und Alkoholkonsum bekannte Autofahrer wurde wegen versuchten Mordes in Gewahrsam genommen, teilte Staatsanwalt Arnaud Laraize in La Rochelle mit.

Er habe bei seiner Festnahme „Allah ist groß“ geschrien, sein Motiv sei jedoch nicht klar. Die Antiterror-Staatsanwaltschaft sei zunächst nicht eingeschaltet, sagte Laraize weiter.

Mehrere Unfälle heute Morgen

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8:45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d’Oléron auf einer Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben.

Wie Bürgermeister Thibault Brechkoff sagte, hätte der Autofahrer die Unfälle absichtlich verursacht. Die Verletzten würden von den Rettungskräften versorgt. „Alle Dienste sind mobilisiert, um die Situation zu bewältigen.“ In der Ortschaft Dolus werde ein Krisenstab eingerichtet. Der Innenminister wollte sich zum Ort des Geschehens begeben.

Der auf der Insel wohnende Mann sei der Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt. Er habe die Menschen auf einer Strecke von mehreren Kilometern mit seinem Wagen umgefahren, hieß es in Ermittlerkreisen.

Das Auto des Mannes ging anschließend in Flammen auf. Die Polizei setzte bei der Festnahme des Mannes eine Elektroschockpistole ein. Die Vorsitzende der Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus, unter ihnen eine Mitarbeiterin eines Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National.

Innenminister Laurent Nuñez kündigte an, sich auf die Insel zu begeben. Die bei Urlaubern beliebte Insel liegt im Atlantik in der Nähe der Hafenstadt La Rochelle. (dpa/afp/red)