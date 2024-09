Ausland Schichtarbeiter haben das Nachsehen

Pariser Bürgermeisterin: Autos raus aus Paris

Keine Autos am Eiffelturm oder am Place de la Concorde: Die sozialistische Bürgermeisterin Hidalgo setzt auf eine bewährte Methode. Wann immer es einen Anlass gibt, den Autoverkehr einzuschränken, tut sie dies „testweise“ - und am Ende bleibt es dabei. Nun ist es wieder so weit.