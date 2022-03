Krieg in der Ukraine: Eine Rauchwolke nahe von Kiew. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Überblick.

6:42 Uhr: BAMF geht nicht von großer Flüchtlingsbewegung nach Deutschland aus

Trotz der hohen Zahl an bereits geflüchteten Ukrainern geht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht von einer großen Flüchtlingsbewegung nach Deutschland aus. „Aufgrund der überwältigenden Aufnahmebereitschaft der unmittelbar an die Ukraine angrenzenden Staaten gehen wir derzeit davon aus, dass der größte der Teil der Kriegsflüchtlinge in diesen Staaten verbleiben wird“, sagte ein Sprecher des BAMF dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Bislang sind nur wenige Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland eingetroffen, viele von ihnen wegen verwandtschaftlicher Bezüge zu in Deutschland lebenden Angehörigen.“

Das Bundesamt stimme sich aber schon jetzt eng mit den Ländern ab, „um die Verteilung der in Deutschland eintreffenden Kriegsflüchtlinge sicherzustellen“, hieß es weiter. Das BAMF gehe „aufgrund der überwältigenden Aufnahmebereitschaft der Bundesländer zurzeit nicht davon aus, dass es zu Engpässen bei der Unterbringung kommen wird.“

6:29 Uhr: Kanada untersagt Import von russischem Öl

Kanada will als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine „alle Importe von russischem Rohöl“ verbieten. „Auch wenn Kanada in den letzten Jahren nur sehr geringe Mengen davon importiert hat, sendet diese Maßnahme eine starke Botschaft aus“, sagte Premierminister Justin Trudeau am Montag. 2020 hatte das Land, das eigene Ölvorkommen hat, laut eigenen Angaben so gut wie kein Öl aus Russland importiert.

Trudeau hatte am Montag an einer Videokonferenz der westlichen Verbündeten um die EU und die USA teilgenommen. Dabei betonten die Staats- und Regierungschefs ihre Bereitschaft zu weiteren Sanktionen gegen Russland.

Kanada selbst hat bereits seinen Luftraum für russische Flugzeuge geschlossen und harte finanzielle Sanktionen gegen Moskau erlassen. Außerdem hat das Land die Lieferung von Panzerabwehrwaffen an die Ukraine versprochen. (dpa/afp/dts/red)