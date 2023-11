Bangkok: Zwölf thailändische Geiseln von Hamas im Gazastreifen freigelassen

„Es wurde von der Sicherheitsbehörde und dem Außenministerium bestätigt, dass zwölf thailändische Geiseln bereits freigelassen wurden“, schrieb Srettha am Freitag im Onlinedienst X, vormals Twitter.

Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas hatten am 7. Oktober Israel überfallen und dort Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. In Israel wurden nach israelischen Angaben etwa 1200 Menschen getötet, etwa 240 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch Staatsangehörige mehrerer weiterer Länder wie Thailand, die USA, Nepal, Frankreich und die Ukraine. (afp)