Bangladesch: Rücktritt von Premierministerin gefordert – 59 Tote bei neuen Protesten

Die Anti-Diskriminierungs-Studentenbewegung hielt am 3. August 2024 eine Kundgebung am Central Shaheed Minar in Dhaka ab, um Gerechtigkeit für die Opfer zu fordern, die bei den jüngsten landesweiten Gewalttaten während der Proteste gegen die Quotenregelung getötet wurden. Foto: Munir Uz Zaman/AFP via Getty Images