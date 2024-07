Bangladesch: Studentenorganisation setzt Proteste für zwei Tage aus

Rauch steigt aus brennenden Fahrzeugen auf, die Demonstranten während der Proteste gegen die Quotenregelung am 18. Juli 2024 in Dhaka in der Nähe des Büros der Katastrophenschutzbehörde in Brand gesetzt haben. Studenten setzten am 18. Juli den auch staatlichen Rundfunk in Brand. Bisher wurden mindestens 32 Menschen getötet. Foto: -/AFP via Getty Images