Ausland Mercosur-Abkommen und umstrittene Erbschaftssteuer

Bauern protestieren in Frankreich und Großbritannien

Am Mittwoch kam es sowohl in Frankreich, als auch in Großbritannien zu erneuten Bauernprotesten. Seit dem Sturz der französischen Regierung vor einer Woche haben französische Landwirte mehr als 30 Büros von Abgeordneten demoliert.