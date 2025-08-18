Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Spanien erlebt schlimmste Feuer seit zwei Jahrzehnten

vor 3 Stunden

Nur 56 Prozent der DB-Fernzüge im Juli pünktlich

vor 3 Stunden

Ranghoher russischer General in der Ukraine schwer verletzt

vor 4 Stunden

Greta Thunberg und weitere Aktivisten blockieren norwegische Ölraffinerie

vor 4 Stunden

OB-Wahl in Ludwigshafen: Abgelehnter AfD-Kandidat scheitert mit Eilantrag

vor 5 Stunden

Deutlich mehr Hopfen geerntet – aber weniger Biertrinker

vor 5 Stunden

Norwegen: Sohn von Mette-Marit wegen vierfacher Vergewaltigung angeklagt

vor 5 Stunden

Deutsche Soldaten in der Ukraine – Sicherheitsforscherin: Kein glaubhafter Schutz

vor 6 Stunden

Rheinland-Pfalz schafft unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen ab

vor 6 Stunden

Metall- und Elektroindustrie: Weitere 76.000 Jobs im ersten Halbjahr abgebaut

Logo Epoch Times
Rechtsstreitigkeiten

Bayer kann viele Klagen um Umweltchemikalie wohl beilegen

Die Umweltchemikalie PCB ist seit Jahrzehnten verboten, hat dem Agrarchemiekonzern Bayer aber teure Rechtsstreitigkeiten in den USA beschert. Nun kann das Dax-Unternehmen einen Erfolg verbuchen.

top-article-image

Der Bayer-Konzern kann Rechtsstreitigkeiten in den USA wohl schon bald zu den Akten legen (Archivbild)

Foto: Thomas Banneyer/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bayer kann einen wesentlichen Teil der Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um die Umweltchemikalie PCB wohl bald hinter sich lassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern schloss laut einer Mitteilung eine Grundsatzvereinbarung zur Beilegung sämtlicher PCB-Fälle zum Schulgebäude Sky Valley Education Center (SVEC) im Bundesstaat Washington ab, ausgenommen bisherige Urteile zu Ungunsten des Unternehmens. Die Kosten seien durch Rückstellungen und Verbindlichkeiten abgedeckt. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Bayer-Aktien legten am Montag spürbar zu.
Bayer hatte bereits im zweiten Quartal zusätzliches Geld für die US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und PCB zurückgelegt. Konkret wurden Rückstellungen und Verbindlichkeiten von 1,7 Milliarden Euro verbucht, rund 1,2 Milliarden für Glyphosat und 530 Millionen für PCB.
Mehr dazu
Die Klagen rund um Glyphosat und PCB hatte sich Bayer durch die über 60 Milliarden US-Dollar teure Monsanto-Übernahme 2018 ins Haus geholt. Die Klagewelle hat den Konzern bereits Milliarden Euro gekostet. Für Bayer sind die Rechtsrisiken eine schwere Belastung, die Konzernchef Bill Anderson eindämmen will.
Mit Blick auf die PCB-Streitfälle hatte Bayer auf die Beilegung eines Falls sowie weitere mögliche Vergleiche in den Streitigkeiten um angebliche Gesundheitsschäden durch PCB im Schulgebäude SVEC verwiesen. Die Kläger machen die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie unter anderem für Hirnschäden verantwortlich. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.