Behörden in Berg-Karabach melden Angriff aserbaidschanischer Soldaten

In der Kaukasus-Region Berg-Karabach sind nach Behördenangaben drei pro-armenische Kämpfer bei einem Feuergefecht mit aserbaidschanischen Streitkräften verwundet worden. Das regionale Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, dass es einen Angriff durch aserbaidschanische Truppen gegeben habe, in dessen Verlauf es zum Schusswechsel gekommen sei. Der Vorfall bedeutet einen Verstoß gegen den im November vereinbarten Waffenstillstand.

Nach Angaben der Behördenvertreter ist der Zustand der drei verletzten Kämpfer inzwischen stabil. Eine Untersuchung der Ereignisse sei bereits im Gange.

Nach sechswöchigen schweren Kämpfen zwischen den verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan war unter russischer Vermittlung am 9. November ein Waffenstillstandsabkommen erzielt worden, das für Armenien bedeutende Gebietsverluste zur Folge hat. Während der Kämpfe wurden nach Angaben von Armenien und Aserbaidschan mehr als 5000 Menschen getötet.

Derzeit sind rund 2000 russische Soldaten in der Region stationiert, um die Einhaltung des Abkommens zu kontrollieren.

Berg-Karabach hatte während des Zerfalls der Sowjetunion einseitig seine Unabhängigkeit erklärt. Darauf folgte in den 90er Jahren ein Krieg mit 30.000 Toten. Die selbsternannte Republik wird bis heute international nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans. Sie wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. (afp)