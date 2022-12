Die britische Labour-Partei plant ein jahrhundertealtes Verfassungsmodell von Grund auf reformieren – sollte sie die nächste Wahl gewinnen. Es geht um den „größten Machttransfer aller Zeiten“, warb Labour-Chef Keir Starmer.

Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien will im Falle eines Wahlsieges 2025 eine Verfassungsreform in die Wege leiten und das altehrwürdige britische Oberhaus abschaffen. „Ich denke, das Oberhaus ist unhaltbar“, sagte Labour-Chef Keir Starmer am Montag der BBC. Die Labour-Pläne sehen vor, das House of Lords durch eine kleinere gewählte Parlamentskamme…

