Belarus: Schreie aus dem Innenhof – Freigelassene berichten von Stromschocks, Prügel und glühenden Zigaretten

In den sozialen Medien kursieren Videos, in denen die Schreie von inhaftierten Demonstranten in den Innenhöfen von Gefängnissen und Polizeistationen zu hören sind.

You can hear screams of the detained in the Akrestina torture house in Minsk, filmed by @euroradio . Residents of the surrounding buildings say those continue through the night. Thousands remain in cells like these across Belarus. This is some Hague Tribunal shit. #FreeBelarus pic.twitter.com/RqaXJyex67

In einem Video, das in einer Polizeistation in Minsk aufgenommen wurde, bettelt eine halbnackte Frau Polizisten um Gnade an. In einem anderen Video sind nachts Schreie aus einem Gefängnis ebenfalls in Minsk zu hören.

Belarussische Staatsmedien veröffentlichten am Dienstag eine Aufnahme, die mehrere junge, offenkundig misshandelte Demonstranten zeigt. Als sie von einer unbekannten Person gefragt werden, ob sie sich wieder an den Protesten beteiligen werden, antworten sie mit: „Nein, niemals.“

In #Belarus, the state TV is showing visibly terrified detained protesters. They were probably beaten up before their public promises to no longer take part in anti-Lukashenka #protests.

This is happening in #Europe in 2020. Just terrible.

pic.twitter.com/9AOW3zujHR

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 12, 2020