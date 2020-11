Belarus nimmt sein erstes Atomkraftwerk in Betrieb

In Belarus ist am Dienstag das erste Atomkraftwerk ans Netz gegangen. Um 12.03 Uhr sei das Kraftwerk in Betrieb genommen worden, teilte das Energieministerium in Minsk im Messengerdienst Telegram mit. Die beiden Reaktoren in Ostrowez im Nordwesten des Landes wurden von russischen Ingenieuren entworfen und fast ausschließlich mit russischen Krediten finanziert.

Das neue Atomkraftwerk, das ein Drittel des belarussischen Energiebedarfs abdecken soll, liegen 40 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt.

Die Inbetriebnahme des Akw erfolgte vor dem Hintergrund der Massenproteste gegen den belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko, die sich an der Präsidentenwahl vom 9. August entzündeten. Die Demonstranten prangern Wahlbetrug an und fordern den Rücktritt des seit 1994 autoritär regierenden Staatschefs. (afp)