Belarus will Einsatz von atomwaffenfähigen Raketen bei russischen Manövern üben

Belarus will während der Militärmanöver Sapad-2025 (West-2025) mit Russland nahe der Ostflanke der EU und der NATO den Einsatz atomwaffenfähiger russischer Oreschnikraketen üben. „Natürlich werden wir den Plan für den Einsatz dieses Waffentyps zusammen mit unseren russischen Kollegen ausarbeiten“, sagte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin am Mittwoch auf die Frage, ob die Sapad-Manöver auch den Einsatz von Oreschnikraketen umfassen würden.

„Wir sehen die Situation an unseren westlichen und nördlichen Grenzen und können der Militarisierung und den militärischen Aktivitäten dort nicht einfach zusehen“, wurde Chrenin von der Nachrichtenagentur Belta zitiert.

Die Militärübung Sapad-2025 findet vom 12. bis zum 16. September statt. Russische Staatsmedien hatten berichtet, dass ursprünglich rund 13.000 Soldaten an den Manövern teilnehmen sollten. Die endgültige Zahl für die Machtdemonstration nahe der westlichen Grenze von Belarus zu NATO- und EU-Mitgliedstaaten wurde noch nicht bekanntgegeben. (afp/red)