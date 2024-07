Ausland Gipfeltreffen in Kasachstan

Belarus wurde in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit aufgenommen

Die von China und Russland geprägte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit wächst weiter. Belarus wurde in die Organisation aufgenommen. Auch der türkische Staatschef Erdogan war vor Ort und bekräftigte seine Einladung an Putin zu einem Besuch in der Türkei.