Belgien und Bulgarien wählen neue Parlamente

Zwei Männer nehmen an den Vorbereitungen in einem Wahllokal in Enghien teil, am 7. Juni 2024, zwei Tage vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. In Belgien finden zeitgleich Wahlen für die regionalen, föderalen und europäischen Legislativorgane statt. Foto: Benoit Doppagne/Belga/AFP via Getty Images