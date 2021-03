Berater: Trump kehrt bald mit eigener Social-Media-Plattform zurück

US-Präsident Donald Trump spricht zu den Medien in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) am 24. September 2019 in New York City. Foto: Spencer Platt/Getty Images

Der seit zwei Monaten beim Internetdienst Twitter gesperrte Ex-US-Präsident Donald Trump will nach den Worten eines Beraters in den nächsten drei Monaten mit seiner eigenen Internet-Plattform zurückkehren.

„Der frühere US-Präsident Donald Trump wird seine eigene Social-Media-Plattform einrichten und in zwei bis drei Monaten wieder online posten“, sagte sein Berater und Sprecher Jason Miller in einem Interview mit „Fox News“.

Trump bevorzugte jahrelang Twitter und hatte fast 90 Millionen Follower angehäuft, bevor ihn die Social-Media-Plattform im Januar, unter Verweis auf Sicherheitsbedenken nach dem Eindringen von Menschen in das Kapitol am 6. Januar, sperrte.

Facebook, YouTube, Twitch, Snapchat sperrten Trump ebenfalls. Obwohl er auch andere Social-Media-Webseiten nutzt, wie Gab, MeWe oder Parler, die bei Konservativen beliebt sind, machte Trump dies nicht groß bekannt.

Miller sagte „Fox News“ am Sonntag: Er erwarte, dass Trump „in zwei oder drei Monaten zu den sozialen Medien zurückkehren wird“. Mit seiner Plattform werde er „das Spiel völlig neu definieren“, so Miller. „Diese neue Plattform wird groß sein, jeder will sie. Er wird Millionen und Abermillionen, Zigmillionen Leute auf seine neue Plattform bringen“.

Miller, der prominenteste Sprecher von Trump, ging weder auf Details noch auf einen möglichen Namen für das Social-Media-Unternehmen ein.

Miller: Trump hat in der Republikanischen Partei immer noch einen beträchtlichen Einfluss

Seit Twitter seinen Account gesperrt hat, veröffentlicht Trump Pressemitteilungen verstärkt über Berater und per E-Mail. Zusätzliche nutzt er andere Social-Media-Konten – etwa Gab.

Im Interview erklärte Miller auch, dass Trump in der Republikanischen Partei immer noch einen beträchtlichen Einfluss hat. „Er traf bereits mehr als 20 Senatoren, über 50 Mitglieder des Kongresses riefen ihn an (…) oder pilgerten nach Mar-a-Lago“, sagte er. „Achten Sie am Montag auf Georgia“, da werde es eine „große Bestätigung“ geben.

In einem Interview im letzten Monat sagte der ehemalige US-Präsident, er verhandele „mit einer Reihe von Menschen, und es gibt auch die Möglichkeit, eine eigene [Social Media]-Seite zu erstellen.“ Er fügte hinzu: „Weil wir mehr Menschen haben als jeder andere. Ich meine, sie können buchstäblich ihre eigene Seite erstellen.“

Er merkte an, dass allein sein Twitter-Publikum größer sei als das gesamte Publikum von Parler.

Trump lässt Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2024 offen

Der frühere Präsident gab letzte Woche ein langes Interview und sagte, er sei sich nicht sicher, ob er 2024 erneut für das Präsidentenamt kandidieren werde.

„Als Erstes müssen wir sehen, was wir mit dem [Repräsentanten-]Haus anfangen können“, sagte Trump. „Ich denke, wir haben sehr gute Chancen, das [Repräsentanten-]Haus zurückzuerobern. Wir waren dabei 15-25 Sitze, zu verlieren, [bis] ich mich einmischte. Ich habe sehr hart gearbeitet.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Trump Returning to Social Media With ‘His Own Platform’ in Several Months: Adviser (deutsche Bearbeitung von er)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!