100.000 Mitarbeiter weltweit

Bericht: Spanischer Telekommunikationsriese Telefónica erwägt Abbau von 6000 Stellen

Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica will laut Medienberichten rund 6000 Stellen streichen.

Das Logo des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica ist auf einem Schild vor der Deutschlandzentrale am Uptown-Hochhaus zu sehen.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica erwägt einem Medienbericht zufolge Stellenstreichungen. Wie die spanische Wirtschaftszeitung „Expansión“ am Montag berichtete, plant der Konzern den Abbau von 6000 Arbeitsplätzen, um die Rentabilität zu steigern. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP bestätigte das Unternehmen dies zunächst nicht.
Der Konzern, der weltweit rund 100.000 Mitarbeiter beschäftigt, hat sich bereits seit Jahresbeginn eine strategische Umstrukturierung verordnet, Fortschritte gab es zuletzt unter anderem beim Verkauf von Tochtergesellschaften in Kolumbien, Uruguay und Ecuador in Südamerika.
Telefónica zielt darauf ab, sich künftig stärker auf die vier Hauptmärkte des Konzerns in Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien zu konzentrieren. Zu Telefónica Deutschland gehört die Marke O2.(afp/red)

